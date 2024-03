Waarvoor dienen de groene kunststof kokers in de bossen bij Ter Apel en Ter Borg?

WESTERWOLDE -Staatsbosbeheer werkt aan de natuur in Westerwolde. Dat blijft niet onopgemerkt want sommige herstel- of verbeterprojecten hebben veel impact. Ook in en rond de bossen bij Ter Apel en bij Ter Borg is dat het geval. Daar staan sinds een paar weken jonge boompjes en struiken, die stuk voor stuk beschermd worden door groene kokers. Een gek gezicht, deze kunststof kokers in de natuur. Daarom legt boswachter Jelka van Staatsbosbeheer graag uit waarom ze er staan en waarom dit de beste oplossing is.

“Verse groene blaadjes, hazen en reeën zijn er gek op. Ze knagen het blad eraf en schuren met hun koppies langs de takjes. De jonge aanplant die we hier in Westerwolde neerzetten, krijgt daardoor niet de tijd om stevig te wortelen en uit te groeien tot een sterke boom of struik. Dit leerden we een paar jaar terug, toen we ook een poging deden het bos te vernieuwen. Alle zaailingen die we destijds neerzetten, zijn verdwenen. Ze werden opgegeten of zijn bedolven onder de varens en braamstruiken”, vertelt boswachter Jelka.

Daarom worden de ‘zaailingen’ nu in de watten gelegd en beschermd met kokers. Die kokers voorkomen aanvreten en zorgen ervoor dat de boompjes voldoende vocht krijgen. Door de condens die aan de binnenkant van de koker naar beneden drupt. Ook zorgde Staatsbosbeheer voor een betere bodemkwaliteit voorafgaand aan het aanplanten. Jelka: “Varens en braamstruiken haalden we weg en de strooisellaag werd omgeploegd. Dat laatste deden machines maar op veel plekken verzetten varkens dat werk voor ons. We doen er zo alles aan om de plantjes goed te laten wortelschieten.”

De groene kokers zijn van kunststof en dat roept vragen op. Jelka legt uit waarom Staatsbosbeheer daar toch voor koos: “Hoe graag wij ook een ecologische oplossing wilden inzetten, die is er nog niet. Tenminste, niet in een kwaliteit die de zaailingen lang genoeg beschermt. Daarom toch deze kokers van kunststof. Goed om te weten: het kunststof komt niet in de bodem terecht en we ruimen de kokers op nadat ze de zaailingen lang genoeg hebben beschermd. En tot die tijd inspecteren we de percelen met kokers regelmatig en ruimen we kapotte kokers op.”

Tot slot de cijfers: Staatsbosbeheer plantte in de Ter Apelerbossen ruim 6000 bomen en struiken. Ook bij Ter Borg werden ongeveer 800 struiken neergezet. Door kokers te gebruiken, groeit naar verwachting 90 procent van aanplant uit tot een sterke boom of struik. Zonder de kokers zou maar ongeveer de helft in leven blijven. Wanneer het verantwoord is, maar in ieder geval na het derde groeiseizoen (dat is na de zomer van 2026) ruimt Staatsbosbeheer alle kokers weer op.



Werkzaamheden vanuit het provinciale Programma Natuur

Voor het verbeteren en herstellen van de natuur in Westerwolde ontving Staatsbosbeheer een subsidie uit het Programma Natuur van de provincie Groningen. Dat is een landelijk programma waarmee provincies gecompenseerd worden voor de problemen die ontstaan door stikstof.

Ingezonden door Jelka Vale