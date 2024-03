Groninger trots breidt uit: nieuw de Fladderakworst

GRONINGEN – Fladderak, de enige echte Groninger drank die er is. Vanaf volgende week wordt deze geliefde drank vereeuwigd op een wel heel bijzondere manier: met de lancering van de Fladderakworst!



De Fladderakworst is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de Groninger Genever Stokerij en Ofjeworstlust van André Hofman. Deze smakelijke creatie combineert de traditionele smaken van Fladderak met de ambachtelijke expertise van de lokale slagerij. Vanaf 1 april kunnen Groningers en liefhebbers van heerlijk eten deze lekkernij verkrijgen bij alle vestigingen van Ofjeworstlust, de GroningenStore in stad en ook via de webshop van de Groninger Genever Stokerij en Ofjeworstlust.

Wat maakt deze worst zo speciaal? Het geheim zit hem in de unieke kruidenmix die dezelfde smaken bevat als de geliefde Fladderak-drank. Dit maakt de Fladderakworst niet alleen heerlijk, maar ook een gevaarlijk lekker worstje – perfect voor bij de borrel.



Freek Kupers, meesterstoker van de Groninger Genever Stokerij, over dit nieuwe culinaire avontuur: “Het is onze missie om Fladderak terug te brengen naar de harten en smaakpapillen van Groningers. Met de Fladderakworst brengen we deze missie tot leven op een manier die zowel verrassend als heerlijk is. Van distilleerderij tot delicatesse: Fladderakworst maakt volgende week zijn debuut.”



Fladderak is de enige van oudsher beschreven Groninger drank. Het heeft een rijke geschiedenis in Groningen. Bijna uit de handel genomen, maar door een opstand van de Groningers werd dit voorkomen. En vandaag de dag bezig met een ware opmars. De Fladderakworst belooft een nieuwe mijlpaal te worden, waarbij de essentie van deze geliefde drank wordt geëerd en gevierd op een geheel nieuwe manier.

Ingezonden