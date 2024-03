Kamp de Beetse ’s weekends weer open voor publiek

SELLINGEN – Voormalig werk- en interneringskamp de Beetse in Sellingen opent de deuren voor een nieuw seizoen. Het museum, gevestigd in een voormalige barak van Kamp de Beetse, is in de periode april tot en met oktober elke zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur vrij te bezoeken.

Bestuurslid/vrijwilliger Geert Oost kijkt ernaar uit om samen met zijn collega-vrijwilligers weer publiek te ontvangen. “De historie van deze plek is zo bijzonder en beladen, die mag nooit vergeten worden. Met een enthousiaste en betrokken groep vrijwilligers zorgen we ervoor dat het verhaal van deze plek verteld blijft worden.”

Werkverschaffingskamp

Oost geeft een korte geschiedenisles: “Kamp de Beetse was in gebruik in de periode 1935 – 1948. Het is begonnen als werkverschaffingskamp. Werklozen uit het hele land werden hierheen gestuurd om onvruchtbare grond om te spitten en te bemesten zodat het geschikt werd als landbouwgrond. In de Tweede Wereldoorlog is het een werkkamp voor Joden geweest, is het gebruikt voor de arbeidsinzet en zaten er NSB-vrouwen en kinderen die vanwege de oprukkende geallieerden waren gevlucht uit zuidelijk Nederland. Na de oorlog was Kamp de Beetse tot in 1948 een interneringskamp waar NSB’ers en SS’ers voor straf werden opgesloten.”

“Mensen die meer wil weten over wat zich hier allemaal heeft afgespeeld, moeten zeker een keertje langskomen”, benadrukt Oost. Kamp de Beetse is gevestigd aan de Zevenmeersveenweg 10 in Sellingen.

Bouw tweede barak

Wie de komende tijd Kamp de Beetse bezoekt, kan ook zien dat er op het terrein waar ooit 23 barakken stonden, wordt gewerkt aan de realisatie van een tweede barak. Geert Oost: “Dit wordt een replica van een barak zoals die eruitzag tijdens de werkverschaffing. In één barak zaten, sliepen en aten zo’n vijftig mannen. Op basis van tekeningen gaan we de barak zo precies mogelijk nabouwen, bedoeling is dat dit volgend jaar is afgerond. In deze barak willen we bezoekers de geschiedenis van de werkverschaffing laten zien. Een belangrijk thema in de historie van deze regio.”

Ingezonden door René Hut

Foto’s: Jan Eddy Siemons