The story of country in Beerta

BEERTA – Twij Körten Twij Langen neemt het publiek in de kerk van Beerta mee in The story of country.

Twij Körten Twij Langen, bestaande uit Bart en Evert Kruizinga, Eltje Doddema en Harm Tabak, nemen u zaterdag 25 mei in de kerk van Beerta mee naar het ontstaan van de countrymuziek. Korte verhaaltjes / wetenswaardigheden en veel muziek van allerlei country – artiesten.

Met muziek van o.a. Jimmy Rogers, Linda Rondstadt, Willie Nelson, Darius Rucker, Johnny Cash, Dolly Parton, Kitty Wells, Nitty Gritty Dirtband, CCR, Gene Pitney, Everly Br’s, Johnny Darell, John Denver, Levon Helm, Roy Acuff, Roy Orbison, Merle Haggard, Waylon Jennings, Crosby Stills Nash & Young.

Aanvang 20.00 uur.



– reservering via email: zangduo.k2@gmail.com of telefonisch 0611242722

– of ‘s avonds aan de kassa, maar vol is vol (daarom is het beter te reserveren)

Dit concert is er eentje in een reeks, die in 2021 in CC no11 in Valthermond begon.