Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 31 maart, 08.00 uur door John Havinga

VEEL BEWOLKING – SPATJE REGEN | KOMENDE WEEK WISSELVALLIG

We hebben veel wolken deze Paaszondag met daarbij een zwakke tot matige wind (2-4Bft) uit een oostelijke richting. De bewolking kan deze ochtend tot begin van de middag dik genoeg zijn voor een spatje motregen, maar veel neerslag levert dat niet op. In de middag komt de zon geregeld tevoorschijn en blijft het droog. De temperatuur loopt dan op naar ongeveer 13 graden. Vanavond is het ook droog met opklaringen, maar aan het einde van de avond naar middernacht toe, komen er nog enkele buien (mogelijk met een paar klappen onweer).

Paasmaandag start droog, maar wordt al snel regenachtig met in de ochtend minimumtemperaturen rond 8 graden, wat opklaringen en nevel of een mistbank. Al snel neemt de bewolking toe in de loop van de ochtend en al gauw tegen middaguur begint het te regenen. Wanneer dat eenmaal is begonnen, houden we die regen de rest van de middag. De maximumtemperatuur ligt rond 10 à 11 graden. De wind komt eerst uit het oosten tot zuidoosten, maar draait in de middag naar het westen tot noordwesten. In de avond wordt het droog vanaf 18-20 uur.

De dagen daarna verlopen wisselvallig met tot en met donderdag regelmatig buien, of perioden met regen. Indien de timing goed is, kan de zon zich ook wel laten zien tussen de buien door. Het blijft al met al een natte boel, waarbij er iedere dag wel 3 tot 7mm neerslag kan worden opgevangen. De temperaturen schommelen tussen 11 en 13 graden. De wind is matig (3-4 Bft) uit het zuiden tot zuidwesten. Er is wat verbetering te zien voor volgend weekend, dan zou het vrij zonnig kunnen worden met temperaturen die een stuk hoger uitkomen, rond 20 graden. Daarover morgen meer in dit weerbericht.