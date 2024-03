Vliegende start veiling sportsouvenirs van Wim Mensen

GASSELTE – Vanmiddag werd op sportpark Hoogte der Heide (GKC) in Gasselte de verzameling rond SV Meppen van Wim Mensen overgedragen aan Christian Feldmann, beheerder van het SV Meppen Museum in Handrup, gemeente Lengerich, Kreis Emsland. SV Meppen was regelmatig gebruiker van deze accommodatie, vandaar dat voor deze locatie werd gekozen.

Na het bijwonen van de Europacup Finale Benfica – Real Madrid op 2 mei 1962 in het Olympisch Stadion in Amsterdam volgde Wim Mensen vele andere topwedstrijden in binnen- en buitenland. Geboren en getogen in de toenmalige gemeente Vlagtwedde was hij in die jaren woonachtig en werkzaam in Amsterdam.

Het plaatsbewijs (staanplaats à ƒ 3,00) en officieel programmablad zijn nog steeds in zijn bezit en zijn daarmee de langst bewaarde sportsouvenirs. Te beginnen met thuiswedstrijden van SV Meppen in 1968 volgden bezoeken aan voetbalwedstrijden in Engeland (Wembley), Frankrijk, Italië en Dubai (Emirates Sevens Stadium).

Vaak werden souvenirs als shawls, pins, programma’s en magazines gekocht en zorgvuldig bewaard. Om deze curiosa ook voor het nageslacht te bewaren is een veiling begonnen om deze attributen over te dragen aan verzamelaars of beheerders van speciale “sportmusea”. De opbrengst van deze veiling wordt door de Stichting Zandbergia betrokken bij de toekomstige financiering van grensoverschrijdende fiets- en wandeltochten naar de Hilterberg, Schloss Dankern en de Sankt Maximiliankirche in Rütenbrock.

Naast de Granfondo Giro zonder Grenzen wordt ook de vroegere kerkgang vanuit de Kanaalstreek naar de kerk in Rütenbrock op actieve wijze en onder regie van de Stichting Zandbergia in ere gehouden. Méér bewegen in de landschappelijk fraaie grensregio is het aanstekelijke motto.

Vanmiddag werd de verzameling rond, de ook in Groningen en Drenthe populaire “Traditionsverein” SV Meppen, overgedragen aan Christian Feldmann, beheerder van het SV Meppen Museum in zijn woonplaats Handrup in het Emsland.

Ingezonden door Wim Mensen

Foto’s: Zandbergia