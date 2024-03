Westerwolde op Tweede Paasdag naar SVZ in Zeijen

ZEIJEN – In haar negentiende competitiewedstrijd van het seizoen 2023 / 2024 reist Westerwolde komende maandagmiddag (Tweede Paasdag) af naar het Drentse Zeijen, alwaar SVZ haar opwachting maakt. Omdat deze al eerde geplande wedstrijd als enige van de destijds te spelen competitieronde werd afgelast, is dit het eerste treffen tussen beide teams in het thans lopende seizoen. Bijzonder detail is dat de return op De Barlage in Vlagtwedde over zeven weken ook op een maandag nl. Tweede Pinksterdag (20 mei) op het programma staat.

Om een vergelijking tussen beide teams te maken gaan we dan ook maar even terug naar het seizoen 2022 / 2023. Op een gure zondagmiddag vlak voor Sinterklaas ’22 leed Westerwolde in Zeijen een kansloze nederlaag. Met 5 – 0 trok SVZ toen aan het langste eind. Wel dient opgemerkt te worden dat keeper Rudie Bergman al in een vroeg stadium die wedstrijd met een blessure moest verlaten. Daar staat tegenover dat de return op de laatste competitiedag van dat seizoen nog bij iedereen die Westerwolde en warm hart toedraag in het geheugen staat gegrift. Door een sensationele 5 – 2 overwinning (met vijf doelpunten van René v.d. Laan) op de tegenstander van komende maandagmiddag wist Westerwolde na een sensationele tweede helft in extremis toen het derdeklasserschap rechtstreeks veilig te stellen. Op basis van deze historische feiten zal zich komende maandagmiddag in Zeijen vast en zeker weer een spannend duel ontspinnen. Dit alles in de wetenschap dat de gespeelde wedstrijden van zaterdag 30 maart op zich gunstige uitslagen kenden in de voortdurende strijd dit seizoen als Westerwolde zijnde minimaal als negende in de eindstand op papier te komen.

SVZ staat momenteel op de zesde plaats in de competitietussenstand. Uit de 17 gespeelde wedstrijden behaalden de Drenten intussen 27 punten en wisten daarin 36 keer te scoren en men kreeg 30 doelpunten tegen. Westerwolde staat nog steeds in de gevarenzone. Na de 4 – 1 nederlaag vorige week zondag in Groningen was de ploeg naar de elfde plaats gezakt met nu 20 punten uit 18 wedstrijden en staat daar na de zaterdagse wedstrijden nog steeds. Er werd tot dusver zes keer gewonnen, twee keer gelijk gespeeld en de overige wedstrijden gingen helaas verloren. Mede hierdoor is het doelsaldo van Westerwolde momenteel 33 – 45.

De wedstrijd op Sportpark Zeijen in Zeijen begint om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter F. v.d. Werf. Komende maandagmiddag niet naar de meubelboulevard of geen deelname aan de Paaspuzzelrit van RTV Westerwolde ? Dan op naar de Drentse dreven, want enige morele steun kan de equipe van trainer Richard Streuding in dit stadium van de competitie nog steeds erg goed gebruiken!

Ingezonden