Een jaar na Nij Begun: hoe staat het met de plannen voor Groningen en Noord-Drenthe? 

GRONINGEN, DRENTHE – Vorig jaar rond deze tijd werd de kabinetsreactie ‘Nij Begun’ gepubliceerd. Hierin werden maatregelen benoemd om in Groningen en Noord-Drenthe problemen rond de gaswinning op te lossen, aan een nieuw toekomstperspectief te bouwen en een ereschuld in te lossen. Nu, een jaar later, nodigen de provincie Groningen, de gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe en de waterschappen de Groningers en Noord-Drenten uit voor een inloopbijeenkomst op zaterdag 20 april om meer informatie te geven en in gesprek te gaan over Nij Begun.



Er wordt een tussenstand gegeven over de plannen voor het heden en de toekomst van Groningen en Noord-Drenthe naar aanleiding van de gaswinning. De gezamenlijke overheden organiseren de komende periode een duurzame dialoog met inwoners door middel van kleinschalige en grootschalige gesprekken en bijeenkomsten over de plannen en maatregelen van Nij Begun in wijken, dorpen en gemeenten. Op 20 april wordt er een website gelanceerd waar meer informatie over Nij Begun en een agenda te vinden is.

Geïnteresseerde Groningers en Drenten zijn van harte uitgenodigd om langs te komen in het provinciehuis in Groningen op zaterdag 20 april tussen 10.30 en 13.30 uur. Belangrijke onderwerpen deze dag zijn onder andere: herstel (schade/versterken), de sociale en economische ontwikkeling van Groningen/Noord-Drenthe en verduurzaming. Daarnaast wordt ook gewerkt aan de Staat van Groningen: een monitor die laat zien hoe het ervoor staat met de ontwikkelingen in Groningen en Noord-Drenthe.

Tijdens deze bijeenkomst kunnen bezoekers over hun ideeën en wensen van gedachten wisselen met bestuurders van de provincie Groningen, de Groninger en Drentse gemeenten en de waterschappen. Ook kunnen bezoekers in gesprek met medewerkers van betrokken overheden (gemeenten, provincie en Rijk) en organisaties die meer weten over de genoemde onderwerpen en daar dagelijks aan werken.

Bezoekers kunnen dan elk moment tussen 10.30 en 13.30 uur het provinciehuis in Groningen binnenlopen. Koffie, thee en koek staan klaar! Meer informatie is te vinden via de website provinciegroningen.nl/nijbegun. Hier kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden voor de bijeenkomst.

Ingezonden