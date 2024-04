Expo Ons laand verbeeldt de bijzondere aantrekkingskracht van Westerwolde

BELLINGWOLDE – Vanaf 14 april zie je in het MOW I Museum Westerwolde de tentoonstelling Ons laand, die laat zien hoe de streek al eeuwenlang kunstenaars inspireert.



Over de tentoonstelling:

Kunstenaars nodigen mensen al eeuwen uit om ons land door hun ogen te bekijken, in schoonheid, verwondering en soms verwarring. De tentoonstelling Ons laand combineert historische stukken met

uitingen van moderne kunstenaars en laat je zien hoe Westerwolde voor hen al eeuwenlang een inspiratiebron is. Oudere werken tonen ons een wereld die we soms nauwelijks nog herkennen, met landarbeiders in het veld, zandweggetjes, paard en wagen. Nieuwere werken spelen met de structuren en de kleuren van het land of met verschijnselen zoals de wind, die over het weidse land raast.



In de expositie tref je divers werk uit de eigen collectie van het MOW en werken in bruikleen van elders. Je ontdekt wat bakens zijn in het Westerwoldse landschap en ziet onder andere een grootse en verrassende compositie van hedendaags werk, waaraan meer dan 150 (!) kunstenaars bijdragen.



Op verschillende manieren kun je ook zelf je sporen achterlaten in Ons laand. Jonge bezoekers kunnen op avontuur in een speciale pop up plinttentoonstelling, samengesteld door de kinderbestuurders van het museum.

Opening

Op zondag 14 april opent locoburgemeester Giny Luth de tentoonstelling. Het MOW nodigt iedereen van harte uit daarbij aanwezig te zijn. De deuren van het museum gaan om 14.30 uur open. De toegang is vrij en natuurlijk staan een hapje en drankje klaar.

Ons laand is te zien van 14 april tot en met 6 oktober 2024

Ingezonden

Op de foto’s:

Jan Altink, Westwoldse Aa, collectie het MOW.

Johan Hemkes, Zandweg Westerwolde, collectie het MOW

Johan Dijkstra, Veenarbeiders, collectie het MOW

Paul&Albert, Wind, collectie het MOW (foto: Roelof Bos)

Annemiek Vos, Korenbloemen omgeving Wessinghuizen