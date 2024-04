Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Musselkanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Paasmaandag 1 april, 08.00 uur door John Havinga

REGENACHTIGE MAANDAG | WISSELVALLIG – EINDE VAN DE WEEK WARMER

We krijgen vandaag regenachtig weer vandaag maar eerst is het nog even droog met nevel of mist. Zodra het begint te regenen, zal het blijven regenen tot ergens in de middag. In de tweede helft van de middag zal het droog worden en blijft de bewolking overheersen. De maximumtemperatuur ligt rond 10 à 11 graden, bij een zwakke wind uit een oostelijke richting, vanmiddag zal deze draaien naar het zuidwesten tot westen en wordt dan matig (3-4 Bft). Vannacht is het overwegend droog met af en toe een opklaring, wat nevel en een minimumtemperatuur rond 7 graden.

Dinsdag start vrij zonnig met zon en stapelwolken en die weersomstandigheden houden we de rest van de dinsdag ook. We zullen de stapelwolken geregeld in de middag uitgroeien tot het buienstadium, afgewisseld door zon. De middagtemperatuur komt te liggen rond 11 graden. De wind komt uit het zuidwesten en wordt matig (3-4 Bft.

De dagen daarna verlopen wisselvallig met woensdag en donderdag twee regenachtige dagen, waarbij er beide dagen wel zo’n 5-10mm regen zal worden afgetapt. De wind is matig (3-4 Bft) uit het zuiden tot zuidwesten. Er is wat verbetering te zien richting het komend weekend. Vrijdag starten we nog wel met bewolking en (buiige) regen, maar in de middag wordt droog en gaat de zon schijnen. Vrijdagmiddag kan het kwik naar circa 16 graden stijgen. De zaterdag heeft betere papieren en dan lijkt het de hele dag vrij zonnig en droog te blijven, met temperaturen rond 20 graden.