Sloep roeien; laat jij je uitdagen door natuurelementen?

DELFZIJL – Het roeiseizoen van Sloeproeivereniging Delfzijl is weer begonnen! Heb je de keuze om te chillen aan de rand van een subtropisch zwembad of ga je liever de uitdaging aan met natuurelementen en jezelf? In dat geval moet je echt verder lezen.



Bij Sloeproeivereniging Delfzijl heb je de mogelijkheid om in teamverband je grenzen te verleggen. Je toont karakter door het gevecht met het water aan te gaan onder uiteenlopende omstandigheden. Door samen te werken met je teamleden overstijg je jezelf en kun je trots zijn op je prestatie. Soms is het afzien, maar vaker een geweldige ervaring. Ontspanning door inspanning. Heerlijk op het water en af en toe zeehonden ‘spotten’. Wat denk je?

Word jij ook lid?

Spreekt dit je aan en ben je zestien jaar of ouder? Dan verwelkomen we jou graag als nieuwe lid. We hebben twee sloepen. Damessloep “Nou-en” bied ruimte aan zes roeisters en een stuurman of stuurvrouw. De andere sloep is een herensloep met de naam “Aludux”. Deze sloep biedt ruimte aan acht roeiers en een stuurman of stuurvrouw.



Dus meld je aan als roeier bij sloeproeivereniging Delfzijl om lekker inspannend bezig te zijn. Zie je de inspanning niet zitten dan ben je ook welkom als Stuurman of Stuurvrouw. Als je hier geen ervaring mee hebt kunnen we je opleiden binnen de vereniging. Kom genieten van alle natuurelementen die het water met zich mee brengen en de gezelligheid bij Sloeproeivereniging Delfzijl! De trainingsdagen-en tijden worden in overleg met elkaar bepaald en de ligplaats van de sloepen is in de haven van Delfzijl aan de steigers van de Eemsvissers.



Neem vrijblijvend contact op met:

Laurens Mulder 06-23009440

Ingezonden