Westerwolde pakt punt in uitwedstrijd tegen SVZ uit het Drentse Zeijen

ZEIJEN – Maandag 1 april stond de inhaalwedstrijd tegen SVZ op het programma. Destijds afgelast vanwege de vele neerslag, waardoor het veld onbespeelbaar was. Ook deze zondag dacht ik dat het misschien wel afgelast zou worden vanwege, wederom, de vele regen op de maandagmorgen bij ons in het mooie Westerwolde. Toch had het in Zeijen veel minder geregend, waardoor de wedstrijd gewoon gespeeld kon worden.

De trouwe supporters van Westerwolde hadden de wedstrijd van vorig seizoen nog redelijk vers in het geheugen zitten en kwamen tot de conclusie dat alleen de troosteloze ambiance hetzelfde was gebleven. De gure, koude wind was deze keer vervangen voor droog, redelijk mooi voetbalweer. Ook het “vechtvoetbal” was deze keer aanwezig. Mede doordat scheidsrechter v.d. Werf wel een voorstander leek van pittige duels (zie ook de vele gele kaarten) werd de wedstrijd richting het einde steeds grimmiger. Helemaal toen de trainer en grensrechter van SVZ de altijd trouwe en aanwezige supporters van Westerwolde begonnen uit te schelden voor “boeren” en wissel Sander van Hoorn de grensvlag rakelings langs zijn neus voorbij zag gaan, was het maar goed dat de wedstrijd werd afgefloten. Overigens nemen we, net als de supporters van FC Groningen, het scheldwoord “boeren” maar als geuzennaam aan.

Doordat de vaste verslagever van Westerwolde andere verplichtingen had deze middag, kunt u een ander soort verslaglegging lezen. Maar ook is vast komen te staan dat er meerdere supporters precies weten wat er in een verslagje hoort te staan. Daardoor kunnen we concluderen dat, mocht de vaste verslaggever onverhoopt niet kunnen, er op meerdere verslaggevers een beroep gedaan kan worden. Dit gaf ook zeker enkele hilarische momenten aan de zijlijn.

De mannen van trainer Richard Streuding werden het veld ingestuurd in de volgende opstelling:

Doel: Bas Boonman

Verdediging: Mark Geukes, Rudolf Riks, Tex van Kalmthout, Frank Riks

Middenveld : Merill Wakker, Julian Smid, Sander van Hoorn, Bart Nieland, Kevin van der Laan

Aanval: René van der Laan

Wisselspelers : Ben Ophof, Joran Luijten, Elroy van der West, Mikai Luijten Spelend in een 4-1-4-1 opstelling met Bart voor de verdediging als een soort controleur.

De eerste doelpoging kwam op naam van Julian Smid. Zijn afstandsschot ging rakelings over het doel van keeper Jasper Dieden. Deze keeper heeft trouwens Westerwolde genen. Hij is een kleinzoon van Bienus Boekelo. En omdat Westerwolde de bovenliggende partij was in de eerste helft was het eigenlijk wachten op een goal voor de roodwitten uit Vlagtwedde. In de 37e minuut was het dan toch raak. Na goed doorkomen van rechtsback Mark Geukes kon hij een afgemeten voorzet geven waaruit goaltjesdief René van der Laan kon inkoppen. Of zijn bal nog geraakt werd of niet door een speler van SVZ blijft mij in het ongewisse, de vreugde was er niet minder om: 0 – 1.

Dit leek een startsein voor een winnend potje vechtvoetbal. Totdat SVZ vijf minuten voor rust een vrije trap kreeg een meter of 25 voor de goal van keeper Boonman. Nadat Boonman de bal niet vergenoeg weg bokste was het voor Lazar Prljic een koud kunstje om de bal simpel binnen te tikken: 1 – 1 tegen de verhouding in op dat moment.

Toch leek Westerwolde met een voorsprong de rust op te zoeken ware het niet dat de kopkans van Mark Geukes na een corner van Sander van Hoorn net aan de verkeerde kant van de paal verdween. Zodoende werd met een 1-1 de rust ingegaan. De tweede helft werd er door SVZ een tandje bij gezet. Met meer strijd en overtredingen werden zij de bovenliggende partij. Zonder echt grote doelpogingen werd deze, met aan Westerwolde zijde vier gele kaarten, uitgespeeld en bleef het 1 – 1.

Door dit punt houdt Westerwolde aansluiting met de grote middenmoot. En omdat streekgenoot Veelerveen een overwinning boekte tegen Engelbert, is de strijd onderin ook nog steeds niet gestreden. Met dit in het achterhoofd belooft het aanstaande zaterdagavond 6 april om 19.30 uur op sportpark “De Barlage” een meeslepende voetbalderby te worden. Een ieder die nog een vrije zaterdagavond in de agenda had staan, wordt van harte uitgenodigd om deze “Spetsebrugderby” (zoals de vaste verslaggever deze derby heeft genoemd) bij te wonen.

Eindstand : 1 – 1 Toeschouwers : 50 Amusementswaarde : 6

Gert Luijten