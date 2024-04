Zesde editie van de Moorblues in Sustrumermoor

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 2 april, 08.00 uur door John Havinga

BEST EEN AARDIGE DAG | EERST REGEN – EINDE VAN DE WEEK BETER

We krijgen vrij zonnig weer en stapelwolken en dat houden we de rest van de dag, al kan wellicht een enkele stapelwolk uitgroeien tot het buienstadium. Over het algemeen zal het niet veel neerslag opleveren. De temperaturen komen te liggen rond 11 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten (3-4Bft). Vanavond en vannacht hebben we minimumtemperatuur rond 7 graden. Aan het einde van de nacht gaat het regenen.

Woensdag verloopt bewolkt en regenachtig en het blijft doorregenen tot in de avond. De neerslag is goed voor zo’n 5-10mm en zonneschijn krijgen we niet te zien. De middagtemperaturen zullen schommelen rond 10 à 11 graden, bij een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting (2-4Bft). In de nacht wordt het dan eindelijk droog, tot donderdagochtend. De minimumtemperatuur komt te liggen rond 8 graden.

Donderdag krijgen we opnieuw regen en meer wind waarbij er donderdag opnieuw tot in de avond sprake zal zijn van regen. Dus ook donderdag krijgen we niet veel zon (behalve dan in de ochtend misschien). Er wordt ook weer behoorlijk wat neerslag afgetapt, rond 10 mm. De wind doet er een schepje bovenop en wordt matig tot vrij krachtig (3-5Bft) uit het zuidwesten tot westen.

Na dit teleurstellende deel van de week is er verbetering op komst. Die verbetering begint op vrijdag en dan starten we met bewolking en (buiige) regen, maar in de middag wordt het droger en gaat de zon soms even schijnen. Vrijdagmiddag kan het kwik naar circa 15 à 16 graden stijgen. Het weekend heeft betere papieren, want zaterdag lijkt het de hele dag vrij zonnig en droog te blijven, met temperaturen rond 20 à 21 graden. Zondag krijgen we in de middag buien, maar overdag zal de zon er ook bij zijn. Het wordt zondagmiddag 17 graden.