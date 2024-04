Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 3 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

TOT VANAVOND REGENACHTIG | EIND VAN DE WEEK VEEL ZACHTER

Een vrij groot front ligt vandaag over het land en dat geeft geregeld een periode met regen en motregen. Zeker vanochtend regent het vaak, vanmiddag is het meer een kwestie van een paar buien die voorbijkomen en vanavond is het steeds vaker droog. Dan zijn er ook enkele redelijke opklaringen maar tot de avond is het zwaar bewolkt. De temperatuur bereikt een niveau rond 11 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot zuid, vanavond is er een matige wind uit het zuidwesten.

Dus het is een natte dag met een wat drogere avond, in de loop van vannacht en met name morgen neemt de kans op buien weer toe. Vooral overdag zullen er soms flinke buien overkomen en daar kan morgenmiddag ook onweer bij voorkomen. De wind is morgen matig tot vrij krachtig en het wordt 11 á 12 graden.

Vrijdag komt daar een paar graden bij met maxima rond 15 graden en in het weekend gaan we met een zuidenwind een aanval doen om de 20 graden te halen. Dat kan zaterdag zeker lukken met maxima 20 tot 23 graden. Dan is het droog met zonnige perioden. Zondag is een bui weer mogelijk en dan is het wellicht iets minder zacht. Maar het koele weer van vandaag en morgen is dan voorbij: tussendoor is er op vrijdag trouwens nog wat regen mogelijk.