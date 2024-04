Schmaal & Groen “mitzienbaaident” in Veelerveen

VEELERVEEN – Op poaskemoandag 1 april traden Bé Schmaal en Krzysztof Groen “mitzienbaaident” op in Ons Noabershoes in Veelerveen. Zai binnen aal n joar of vief soamen op pad en bezörgden de touheurders n schiere mörn mit veul luusterplezaaier. t Publiek kreeg in twij bedrieven viefentwinteg laidjes, woarvan de mainste in schier Veenkolonioals, veurschurreld.

Laidjes mitzienbaaident

Vanzulfs waren de laidjes dij Bé en Krzysztof mit zien twijbaaident moakt hebben te heuren. De òftrap wuir doan mit “Ik zing”, woardeur de juuste stemmen der vort inzat. “Kom mor op”, dat gait over dat je sums gain rust in t gat hebben en doardeur veur niks aan zied goan, en “Ik mag t wel lieden zo” lagen goud in t geheur en zörgden veur herkenning. Der was boetendes roemte veur ain laidje dat zo noageltjenij is dat dij nog naargens aans te beluustern is. Dat is “Windstil in de störm”. Allain de titel van dit prachtege laidje zörgt aal veur noppen op de hoed. t Baidt de kaans om even weg te dreumen van aal t verdrait in de wereld, woarbie de aigen gedachten vanzulf vörm kriegen.

Baaide artiesten vuilden en vulden mekoar goud aan. Bé was wat staarker in aanmekoarproatjederij en Krzysztof hoakte doar mit zien dreugklootjederij muiteloos op in. Doarnoast kon t duo baauwen op Krzysztof zien nuvere instrumentoale begelaaiden. Netuurlek kwamen mit “Noar de volgende ronde”, “Op riddel”, en t vroleke laifdeslaidje dat zundegenog nait goud òflopt “Zotterdagmiddag loat”, de schierste laidjes van Krzysztof veurbie. Doarbie was t echt genieten gebloazen van zien prachtege, donkerbroene stemgeluud. Bé vougde doar n schiere toupazelke en zuvere twijde stem aan tou. Aansom was dat persies net zo. Woar Bé de eerste stem zong, zong Krzysztof mit ain wat hogere en klankzuvere stem mit hom mit. Veur wat betreft de zang paasden de stemmen dus hail goud bie mekoar. En baaiden waren zai hail dudelk te verstoan, deurdat zai goud artikulaaierden.

Bie de laidjes van Krzysztof, woarvan de mainsten schreven binnen deur Henk Puister, vaalt t veuraal op dat elke lettergreep daanst op de melodie. Bé, dij zien teksten zulf schrieft, zingt gewoon zoas hai doagelks proat. n Opvaalend kenmaark is t roazend snel oetspreken van woorden dij nait hailemoal oetkommen mit t ritme, mor dat is naargens steurend. t Vörmt mit mekoar zien aigen unieke stemgeluud. Zien laidjes, dij veul over reloatsies en de doagelekse gang van zoaken goan, lieken veur de haand liggend en goan voak over wat west het. t Binnen over t algemain gain stoere teksten, mor gewoon liekoet liekaan.

herkenboar en òfwizzelnd

Der was dizze mörn wel degelk sproake van n goie òfwizzeln. Woar t aine laidje as n film aan joe veurbie trok, wuir t publiek bie t aandere aanpeerdjet om goud te luustern. Zo zag je hom bie “Regenpak” as kind deur de stromende regen van Nij Pekel over Ommelaanderwieke noar schoul in Veendam fietsen. Doarnoast was t moeskestil bie t spiksplinternije en indrokwekkende, poëtische laidje “Zeg mie”, woarin nait om de woarhaid toudraait wordt en t veuraal gait om eerlieks wezen. In n aander gevuileg laidje, “Fundament van ons gelok”, wuir zongen over de nije vasteghaid en t olle dat wie aal meer kwietroaken. Ook “Koorddansen”, over dat je sums gain rust in de kop vinden en op zuik binnen noar balans, sprak aan. As je goud luustern deden, was “Ik liek zo veul op die” net zo’n gevuileg en herkenboar laidje over older worden en aal meer op joen olheer goan lieken.

De mainste laidjes van de setliest waren van Bé, woarmit de laidjes nait hailemoal in evenwicht waren. Om heur volgende gezoamenleke optredens nog staarker te moaken is t aan te roaden meer laidjes van Krzysztof op de setliest te zetten. Dìn komt zien prachtege stemgeluud nog wat meer in de schienwaarpers. Vandoag zong hai mor drij laidjes in t Engels, deurdat t aiglieks ain Grunneger mörn was. t Kon netuurlek nait oetblieven dat de touheurders vruigen om n tougift, woarbie Krzsysztof de kaans kreeg n prachteg Johnny Cash laidje te loaten heuren. Doarmit kreeg hai de handen in Veelerveen oardeg op mekoar.

Aal mit aal was t weer goud aanschoeven in Ons Noabershoes woar t mit t speul- en luusterplezaaier wel goud zat. Veur de laifhebbers was der nog de meugelkhaid om aan de goud verzörgde poaskebrunch mit te doun. De beheerders haren de boudel weer nuver veur mekoar.

Tekst en foto’s: Bert Hensema