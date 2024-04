SP fractie provincie Groningen roept op tot staking

GRONINGEN – De SP-fractie van de Provinciale Staten roept Groningse volksvertegenwoordigers en bestuurders op om te staken zolang de wet die de gaswinning in Groningen beëindigt nog niet van kracht is. Dit naar aanleiding van het bericht dat de Eerste Kamer de behandeling van de wet die de gasputten in Groningen wil sluiten, wil uitstellen.

Agnes Bakker, tijdens het door haar partij aangevraagde spoeddebat: “Het is bizar, het is een schoffering, er zijn eigenlijk geen woorden voor om te beschrijven wat er gisteren is gebeurd in de Eerste Kamer. Waar halen ze het gore lef vandaan om Groningers weer op te zadelen met deze onzekerheid? Eindelijk waren we op het punt dat de oorzaak van alle ellende die de inwoners van onze provincie is aangedaan, zou worden weggenomen. Hoe halen ze het in hun hoofd om dit weer te vertragen en een belofte te verbreken? En dan legde de VVD in de Eerste Kamer ook nog eens een koppeling met de wet op de gasmarkt en leveringszekerheid. Dit kan zorgen voor anderhalf jaar vertraging!”

Vooral het argument van leveringszekerheid werd als pijnlijk ervaren. “Leveringszekerheid, amahoela! Het PE-rapport was daar heel duidelijk over; leveringszekerheid was altijd een rookgordijn. Telkens weer ging economisch belang voor de veiligheid van Groningers en dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo,” aldus Bakker.

De SP waarschuwt al jaren dat Groningse volksvertegenwoordigers en bestuurders niet te naïef moeten zijn. Met een goed gesprek of een belletje worden de problemen voor Groningers niet opgelost als het gaat om de gaswinning. Telkens weer ging economisch belang boven de veiligheid van Groningers, zoals ook geconcludeerd door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens de SP zijn hardere acties nodig. In de Provinciale Staten riep zij op tot een politieke staking.

Agnes Bakker zei hierover: “In de jaren 1980 vond er in Groningen een unieke staking plaats. Een groot gedeelte van de Provinciale Staten legde toen haar werk neer. Daarom roep ik vandaag namens de SP-fractie op tot een nieuwe staking van politici. Een grote actie van politici samen met onze inwoners, die altijd strijdbaarder zijn geweest dan het provinciaal bestuur hier laat zien.”

Hoewel de oproep tot een politieke staking geen meerderheid behaalde in de Provinciale Staten, steunden partijen wel de oproep om over te gaan tot hardere acties.

Ingezonden