Weekendoverzicht politie Emmen

EMMEN – Dit jaar gaat politie Emmen u regelmatig meenemen in hun werkzaamheden tijdens de weekenden. Het weekendjournaal wordt een klein overzicht van enkele bijzonderheden die in het weekend daarvoor afgespeeld hebben. De politie richt zich daarbij op het basisteam Zuidoost-Drenthe (Gemeente Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden).

Na een lang paasweekend is het weer tijd voor het weekendjournaal! De buiken puilen nog uit van de paasbrunches, we hebben een uur ingeleverd toen de klok een uur vooruit werd gezet (al vond de nachtdienst dit minder vervelend) en zijn ons de nodige grappen gepasseerd op 1 april. Zoals de meesten al hadden verwacht, de ‘stinkspray’ wordt niet aan ons assortiment toegevoegd. Ook moeten we de collega’s van Exloo teleurstellen, de Lamborghini is voor onbepaalde tijd uitgesteld…

Voor ons ging het werk ook gewoon door, met 274 meldingen hebben we weer meer dan genoeg te melden.

We starten in Emmen. Vrijdag viel een bestuurder door de mand tijdens een alcoholcontrole op de Valtherlaan. De bestuurder werd aangehouden na een positieve blaastest. Op het bureau blies de man 410 ug/l.

In de vroege ochtend van vrijdag kwam een melding binnen van een ongeval op de Weerdingerstraat in Emmen. Daar lag een auto op zijn kant. Agenten gingen ter plaatse maar troffen geen bestuurder meer aan, deze bleek gevlucht. Dit was niet heel verrassend, na onderzoek bleek het voertuig gestolen te zijn.

Zaterdag vielen diverse bestuurders tijdens enkele verkeerscontroles door de mand.

In Klazienaveen is een bestuurster aangehouden na een positieve speekseltest. Bij haar is bloed afgenomen voor onderzoek.

In Emmen werden 2 bestuurders betrapt op het rijden zonder rijbewijs. 1 bestuurder moest het rijbewijs nog halen, de andere bestuurder reed terwijl zijn rijbewijs eerder was ingevorderd.

Tot slot viel in Valthermond een bestuurder op door zijn snelheid. Hij reed, na correctie, 80 waar 50 toegestaan is binnen de bebouwde kom. De reden was nogal opvallend, hij wilde op tijd thuis zijn anders werd de patat koud… Dit was niet alles, er werd een alcohol lucht geroken, dit werd bevestigd door een ademtest. De bestuurder ging mee naar het bureau en blies daar 655 ug/l waarop zijn rijbewijs werd ingevorderd. Tot overmaat van ramp zaten zijn jonge kinderen ook in de auto. Normaal gesproken maken wij dan een zorgmelding op, maar omdat de bestuurder in Duitsland woont is dit niet mogelijk. Agenten hebben hier een stevig gesprek over gevoerd. Tegen de bestuurder wordt een proces-verbaal opgemaakt.. En de patat? Die is erg koud geworden…

Daar blijft het niet bij, want op zaterdag gaan we gewoon door.

Agenten kregen melding van een ongeval op de Veldstukken in Emmen, daar zou een auto tegen een lantaarnpaal gereden zijn. Zij gingen richting het ongeluk. Onderweg viel hen een auto op welke op het fietspad reed bij de Hondsrugweg. In verband met het ongeval konden zij deze niet controleren en brachten andere eenheden hiervan op de hoogte.

Bij het ongeval aangekomen bleek de bestuurster al gevlogen. Getuigen konden wel een duidelijke omschrijving geven van de vrouw. Zij werd uiteindelijk opgespoord. Al snel werd duidelijk waarom zij was gevlucht, er werd een alcohollucht geroken. Op het bureau blies zij 785 ug/l. Als beginnend bestuurster veel te veel waarop haar rijbewijs werd ingevorderd.

Terwijl agenten met deze melding bezig waren, kwam er een melding binnen van een ongeval op de Ekselerbrink in Emmen. Een auto was vanaf het fietspad tegen een verkeersbord aangereden, deze bestuurder was ook gevlucht. Een tweede eenheid ging hiernaartoe en troffen de beschadigde auto aan, ook hier kwam de alcohollucht hen tegemoet. Deze bestuurder werd niet meer gevonden. Wij hebben inmiddels een vermoeden wie er gereden heeft, dit is verder in onderzoek. Deze bestuurder kan ook een proces-verbaal tegemoet zien.

Zaterdagavond kwam er een melding binnen van een ongeval met letsel op de Kapitein Grantstraat in Emmen. Daar had een scooterrijder een ongeval gehad en moest vervoerd worden naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek niet in het bezit van een geldig rijbewijs, daarnaast werd een alcohollucht geroken. In het ziekenhuis is bloed afgenomen voor onderzoek.

Op zondagnacht was er een ruzie geweest in een pand aan de Weerdingerstraat in Emmen. Een betrokkene was zeer vervelend en onder invloed. Hij weigerde te vertrekken en dreigde agenten aan te vallen. De man is aangehouden omdat hij weigerde te vertrekken (niet voldoen aan bevel of vordering). Bij de aanhouding ging hij in verzet. Hij mag zich op een later moment verantwoorden.

We gaan deze nacht opnieuw naar het evenement in Drouwenermond. Agenten kwamen erachter dat er een uniformjas weg was uit het dienstvoertuig. Al snel kwam er een melding binnen dat er iemand een politiejas bij zich had. Agenten konden de man hierop staande houden. De man was onder invloed en vond dit blijkbaar leuk om te doen. De jas kwam weer terug bij de agenten, de man heeft er een proces-verbaal aan overgehouden.

Dit is slechts een fractie van alles dat er is gebeurd. Wij zijn verder nog druk geweest met onder andere diverse meldingen van ruzies, verdachte situaties, overlast meldingen en medische noodsituaties.

Bron: Politie Emmen