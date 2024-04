Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 4 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG REGENDAG | WARM WEEKEND

Het wordt vandaag een natte bedoening met flinke perioden met regen en in de loop van de middag ook nog eens enkele pittige buien die voorbijkomen. Bij zo’n bui is later kans op hagel en op een paar windvlagen, maar het zal vooral een natte middag zijn met zo’n 10 mm aan neerslag. Maar na de regen zal de temperatuur in de namiddag stijgen tot 14 of 15 graden. De wind is meest matig uit het zuiden en later matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.

Vanavond en vannacht is het meestal droog maar later vannacht is er weer kans op wat regen. Meer kans op regen is er morgen overdag. Maximum morgen tot 15 graden en een matige zuidwestenwind.

Dat is al zacht, en zaterdag komt daar nog een flink aantal graden bij want dan wordt het maar liefst 21 tot 23 graden. Dat met zonnige perioden een paar wolkenvelden, en een matige zuidenwind. Zondag blijven daar nog 18 tot 20 graden van over want dan draait de wind iets bij naar zuid tot zuidwest. En later op zondag is er ook kans op een enkele bui. Maandag en dinsdag is de buienkans iets groter en dan is het nog 16 tot 19 graden, het is pas later volgende week dat het weer wat koeler wordt.