Feestelijke activiteiten op- en rond Koningsdag in Pekela

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 5 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG AF EN TOE REGEN | MORGEN EEN WARME DAG

Het is ook vandaag meestal bewolkt en er valt af en toe regen of motregen. Heel veel is dat niet meer maar het zal soms best druilerig zijn en er zijn ook wel een paar opklaringen. Dat laatste geldt vooral voor vanmiddag. Door een matige tot vrij krachtige zuid-zuidwestenwind stijgt het later in de middag naar maxima rond 15 graden.

Het is in de loop van de middag en vanavond de meeste tijd ook droog, komende nacht en morgenochtend is er weer kans op wat regen of motregen. Morgenmiddag is het droog met zonnige perioden en dan stijgt de temperatuur geleidelijk maar vrij snel: de maximumtemperatuur is morgenmiddag 23 á 24 graden. Daarbij staat een matige zuidenwind.

Zondag zal het ook nog vrij warm zijn met een graad of 19, maar dan is er meer bewolking met kans op wat lichte regen. Door de wind uit Zuid-Europa kan er overigens ook wat stof in de hoge lagen van de lucht komen en dat zou wat stof op de auto kunnen geven. Maar het is zondag dus nog zacht en dat is het ook maandag, daarna wordt het duidelijk koeler met 12 tot 15 graden en regelmatig enkele buien.