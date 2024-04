VLAGTWEDDE – Doe-het-zelf Hidding al 65 jaar een begrip in Vlagtwedde en omstreken



Vandaag bestaat “Doe-het-zelf Hidding” in Vlagtwedde 65 jaar.

Heel veel bezoekers kwamen er vandaag binnen om het echtpaar Duister te feliciteren en brachten veel mooie boeketten bloemen en andere cadeautjes mee.

Die bezoekers kregen allemaal een tasje met leuke dingen cadeau.

Op 1 april 1959, een dag na hun huwelijk, opende het echtpaar Hidding – Kleinenberg de deuren van hun verfwinkel.

De heer Hidding (inmiddels 94 jaar) was, toen hij de winkel begon, meester huisschilder van beroep.

Toen de winkel erg goed begon te lopen hadden hij en zijn vrouw er een fulltime baan aan.

Tot hun eigen grote verbazing nam dochter Geesje met haar man Kars Duister de winkel 31 jaar later over.

De winkel is verschillende keren uitgebreid, zowel in assortiment als oppervlakte.

Waar in het begin alleen verf en behang werd verkocht, kunnen klanten inmiddels ook al jaren terecht voor raamdecoratie, verschillende klusbenodigdheden, tuinartikelen en op maat gezaagd hout.

Een volledig assortiment voor de doe-het-zelver waar sinds 2005 ook de producten van Koopmans Verf bij horen.

De introductie van dit destijds onbekende merk in deze regio had wat tijd nodig.

In de winkel valt meteen de orde op. Elk deel van het aanbod heeft een eigen plek in de winkel. Iets waar vooral Geesje verantwoordelijk voor is.

Want dat het echtpaar beide voorkeuren in werkzaamheden heeft en elkaar aanvult op zakelijk gebied, dat is wel duidelijk!

Geesje doet de boekhouding en houdt zich bezig met haar liefhebberij: het schappenplan en de winkelaankleding.

Kars staat graag klaar voor het geven van advies; over verf en schilderen maar ook over klussen in het algemeen.

Toen Kars en Geesje besloten de winkel over te nemen behaalden ze de daarvoor benodigde vakdiploma’s om goed voorbereid te zijn op het runnen van een winkel.

Door een natuurlijke samenwerking tussen Kars en Geesje komen klanten al jaren terug voor goed advies, inspiratie en de juiste producten.

Dat we hier met vakmensen te maken hebben straalt er aan alle kanten van af!