Expo De kunst van het weglaten van kleur geopend

TER APEL – Vanmiddag was in de Hesse Bibliotheek in Ter Apel de opening van de expositie van het Knoalster Foto Collectief, met als thema ‘De kunst van het weglaten van kleur’.



De openingshandeling, het doorknippen van een lintje, werd verricht door wethouder Giny Luth.

Zij noemde in haar toespraak de kracht en eenvoud van een zwart-wit foto. Ook de mooie samenwerking tussen de onderlinge fotograferen in de Kanaalstreek en Westerwolde werd benoemd.



Herinneringen aan zwart-wit

Vanaf april exposeert het Knoalster Foto Collectief in de Hesse Bibliotheek in Ter Apel. De fotograferen nemen je in deze expositie mee naar de variatie in zwart-witfotografie. Ontdekt de variatie en de kunst van het weglaten van kleur. Ondervind de emotie en de persoonlijke smaak van de fotograaf achter het beeld. Welke herinneringen roept het beeld op bij het zien van de zwart-witfoto?



Alle fotograferen, ieder op hun eigen wijze, hebben een beeld bij het weglaten van kleur. Deze expositie draait om het onderwerp, compositie, vormen en contrasten.



Het Knoalster Foto Collectief

Deze groep bestaat uit tien fotograferen uit Stadskanaal en omstreken. Het collectief is vanuit een spontaan idee ontstaan meteen na de tweede editie van de kunstroute Kunst op Noord in Stadskanaal-Noord. Ze hebben als collectief een gezamenlijk doel: het organiseren van groepsexposities in Stadskanaal en wijde omgeving. Wat meteen opvalt aan de expositie is de grote variatie aan onderwerpen.



De expositie is te bezichtigen tot juli 2024 tijdens de openingsuren van de bibliotheek.



Ingezonden door André Dümmer, meer foto’s vindt u HIER.