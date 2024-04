Finalisten Drèents Liedtiesfestival 2024 bekend!

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 6 april, 08.00 uur door John Havinga

AARDIGE TEMPERATUREN | NA MAANDAG WISSELVALLIG

Het is droog met zonnige perioden en wat hogere wolkensluiers. De zon komt daar wel redelijk doorheen, maar is een beetje waterig. Vanmiddag stijgt de temperatuur geleidelijk maar behoorlijk door: de maximumtemperatuur wordt middag 23 á 24 graden. Met daarbij een matige zuidenwind.

Vannacht en morgenvroeg krijgen we enkele buien, mogelijk ook met onweer. Het koelt dan af tot 15 graden. Morgen krijgen we nog best een aardige dag met droog weer en een afwisseling van wolken en zon. De maximumtemperatuur is prima en komt uit op ongeveer 18 à 19 graden en het waait behoorlijk met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Maandag een vrij zonnige dag en het wordt nog redelijk qua temperatuur met een maximum rond 17 graden. De wind is zwak tot matig uit een zuidoostelijke richting. In de nacht naar dinsdag krijgen we meer bewolking en buien, mogelijk ook onweer.

Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig en dan hebben we overdag regelmatig perioden met regen of buien. Er is wel af en toe wat zon te verwachten, bijvoorbeeld op woensdag, maar uitbundig is dat niet. De temperaturen gaan omlaag naar 12 tot 14 graden.