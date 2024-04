Onweerstaanbare krokussen, boswachtersblog van Jelka Vale

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een blog van Jelka Vale, boswachter bij Staatsbosbeheer in Westerwolde.

De lente is nu echt volop in gang. Eén voor één komen de trekvogels weer terug uit warme streken om zich hier voort te planten. Afgelopen woensdag zag ik de eerste boerenzwaluw weer en hoorde ik het vertrouwde deuntje van de fitis. Ook ontwaken de vleermuizen uit hun winterslaap en laten lieveheersbeestjes zich weer zien.

Ga je nu naar buiten…

Eén van de eerste bloeiers in het voorjaar is stinzenflora. De kleuren van sneeuwklokjes, sterhyacint en winterakoniet maken het dan nog wat grauwe landschap altijd gelijk kleurrijker. Die bloei is nu alweer voorbij. Ga je nu naar buiten, dan vindt je bloeiend speenkruid, bosanemoon en longkruid.

Eén van de stinzenflora die bijna is uitgebloeid zijn de krokussen. Maar wist je dat de voortplanting van de krokus de komende maanden plaatsvindt?

Krokus

Als de krokus is uitgebloeid sterft de bloem. De blaadjes blijven echter groen. Alle energie van de plant gaat dan in de bol zitten om te vermeerderen. Maar de krokus doet meer! In mei/juni zie je uit de bol een witte steel komen, met daarop een bruine zaaddoos. Aan deze zaden zit een mierenbroodje. Deze mierenbroodjes zijn oliehoudend en koolhydraatrijk en daarmee een echte lekkernij voor mieren. De mieren nemen deze mierenbroodjes (met zaadje eraan) mee naar hun nest. Soms valt het zaadje onderweg er al af, en anders komt het in of rondom het mierennest terecht.

Verspreiding in de tuin

Vind je ineens krokussen op andere plekken in je tuin? Dan weet je nu wie de daders hiervan zijn. Wil je graag dat de krokus zich vermeerdert, dan doe je er verstandig aan wanneer de krokus zich in je gazon bevindt, deze voorlopig nog niet te maaien (of om de planten heen maaien). De mieren helpen je dan later dit jaar een handje met de krokusverspreiding.

Er zijn meer planten die mierenbroodjes aanmaken. Onder andere sneeuwklokjes, bosanemoon en enkele violensoorten doen het ook.

Naar buiten

Wil je nog even genieten van bloeiende stinzenflora? Rondom het klooster in Ter Apel en in de omliggende bossen bloeit speenkruid en bosanemoon.

Boswachter Jelka