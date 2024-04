Stationsgebouw van de STAR in Veendam krijgt grootschalige opknapbeurt

VEENDAM – In Veendam is een start gemaakt met een grootschalige opknapbeurt van het oude stationsgebouw. Dit rijksmonument uit 1910 was vroeger onderdeel van de NOLS spoorlijn Zuidbroek-Stadskanaal.

In 1930 werd het gebouw uitgebreid met een perronkap, gebouwd door Ten Horn in Veendam. Tot 1953 was het station in gebruik als stationsgebouw en woonde de stationschef met zijn familie in de bovenwoning. Na 1953 bleef het station in gebruik voor de goederentreinen en de rangeerders.

Ongeveer 20 jaar geleden kon de STAR het verwaarloosde gebouw overnemen en opknappen. Dat is natuurlijk alweer even geleden. Het unieke gebouw was de laatste jaren weer nodig toe aan een grondige opknapbeurt. Door de hoge kosten die gemoeid gaan met het renoveren van een rijksmonument bleek dit een beste uitdaging.

Samen met de monumentenwacht Groningen heeft de STAR bepaald wat er moet gebeuren en dankzij de financiële hulp van veel verschillende partijen werd het mogelijk om dit grote project te starten. Bijdragen van de provincie Groningen, Het Appie Baantjerfonds (vanuit het Cultuurfonds), Dioraphte, Coöperatiefonds Rabobank Stad en Midden Groningen, en J.B. Scholtenfonds & H.S. Kammingafonds zorgen ervoor dat dit prachtige station opgeknapt kan worden.

De komende maanden staat het gebouw in de steigers. De daken worden hersteld, het metselwerk krijgt onderhoud en het houtwerk wordt aangepakt, voordat er een nieuwe verflaag wordt aangebracht in de historisch verantwoorde kleuren. Ook worden historische elementen terug aangebracht en worden er isolatiewerkzaamheden uitgevoerd. Het gebouw zal de kleurstelling terugkrijgen die het gebouw in de jaren 30 had, passend bij de huidige uitvoering met de perronkap.

Het gebouw wordt dus, met inachtneming van alle historische details, ook nog verduurzaamd, zodat het straks weer klaar is voor de toekomst. Tijdens de werkzaamheden blijft het stationsgebouw in gebruik voor de kaartverkoop en de aankomst en het vertrek van de treinen. Ook Saloon 1910, het restaurant dat in de wachtkamer van het station is gevestigd, blijft open.

