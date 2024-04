100 jaar STAR: verken de spoorlijn Stadskanaal – Ter Apel

STADSKANAAL – Op 1 mei a.s. is het precies 100 jaar geleden dat de spoorlijn Stadskanaal Ter Apel Rijksgrens (STAR) is geopend. Op 2 mei 2024 wordt met een herinneringstocht de aankomst van de eerste personentrein uit Ter Apel gevierd.

De ontvanst is om 12.30 op het station in Stadskanaal. Het eerst gaat het met de stoomtrein tot Nieuw-Buinen rijden. Per historische bus worden de restanten van de spoorlijn tot de oude rijksgrens bij Ter Apel gevolgd. Onderweg krijgen de deelnemers informatie over de STAR en de Veenkoloniën en hoe deze bijna vergeten spoorlijn ook nu nog leeft en aanwezig is. Deze spoorlijn had een lengte van 22,4 Km en is uiteindelijk maar tot 1935 in gebruik geweest. Ook de beoogde aansluiting op het Duitse spoorwegnet is helaas nooit tot stand gekomen. Museumspoorlijn STAR maakt ook vandaag nog gebruik van een deel van het traject en er is van Stadskanaal tot Ter Apel nog veel wat herinnerd aan de toenmalige spoorlijn.

In het museum van station Stadskanaal is een tentoonstelling over 100 jaar STAR te bezichtigen.

