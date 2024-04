TER APELKANAAL – Gisteren werd de brandweer van Ter Apel gealarmeerd voor een dier te water.

Rond acht uur gistermorgen werd brandweer Ter Apel voor een dier in de problemen in Ter Apelkanaal Oost. In het kanaal zwom een wolf.

Korte tijd later werd de alarmering ingetrokken. De wolf was via een uittreedplaats voor reeën weer uit het water gekomen.

Deze week werd overigens in de omgeving van Sellingen ook een wolf gesignaleerd. Of dit om hetzelfde exemplaar gaat is niet bekend.