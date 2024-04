Eerste Vinyl Battle in de Drijscheer Alteveer een succes

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 7 april, 08.00 uur door John Havinga

AARDIGE TEMPERATUREN | NA MAANDAG WISSELVALLIG

Het wordt best een aardige zondag met droog weer, nadat we vannacht wat regen hebben gehad. We krijgen een afwisseling van wolken en zon, met maximumtemperaturen die komen te liggen rond 18 à 19 graden. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en wordt meest matig (3-4 Bft). Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe en vannacht valt er af en toe (lichte) regen. De minimumtemperatuur wordt zo’n 11 graden.

Maandag een vrij zonnige dag en enkele buien, mogelijk ook met onweer. Overdag wordt het maximum ongeveer 17 à 18 graden, bij een zwakke tot soms matige wind uit het zuidoosten. De buien trekken in de loop van de avond weg en dan is het tijdelijk droog met een toename van de bewolking.

Dinsdag start nog even met droog weer maar de bewolking zal al snel dik genoeg zijn voor wat regen. En die regen die dan van tijd tot tijd valt, zal het weerbeeld gaan bepalen. De zon is er dus dinsdag waarschijnlijk niet bij. Er valt dinsdag zo’n 5 mm en de maximumtemperatuur is ongeveer 15 graden, bij een matige zuidwestenwind.

Daarna wisselvalligheid en dan krijgen we woensdag en droge dag met regelmatig wat zonneschijn, bij 12 à 13 graden. Donderdag valt er regen en is het bewolkt, maar op vrijdag komt de zon terug en lijkt het vooralsnog droog te blijven. De temperaturen gaan daarbij weer wat omhoog naar 15 à 16 graden aan het einde van de week.