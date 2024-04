DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Gisteren is om 17.45 uur bij een aanrijding op de Am Stadtpark in Papenburg een 26 jarige fietser zwaargewond geraakt. Hij werd op de voetgangersoversteekplaats door een 31 jarige man, die met zijn Ford in de richting van de B70 onderweg was, aangereden. De schade bedraagt 950 euro.

Meppen

In de avond/nacht van vrijdag op zaterdag is tussen 22.30 en 6.50 uur bij het restaurant van een hotel aan de Kuhstraße in Meppen ingebroken. De daders kwamen het pand binnen door een venster te vernielen. Er werd een onbekend geldbedrag gestolen.