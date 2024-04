Liefhebbers vergapen zich aan tientallen sportauto’s in Veendam

VEENDAM – Zondagmiddag rond het middaguur waren er tientallen sportauto`s te zien en te bewonderen bij Winkelcentrum Autorama. Het ging hier om auto’s die meededen aan een rally van Northern Events. Bas Heeres en Iteke Heeres-Schilstra organiseren met Northern Events sinds 2018 auto-evenementen. Elk jaar vanaf april tot en met begin oktober houden zij ritten voor mensen met een voorliefde voor auto’s in het sportieve segment.

De rally van 7 april startte bij The Wrapbox in Oosterwolde. Deelnemers kregen vervolgens een mooie route door Friesland en Groningen voorgeschoteld. De lunchstop was bij New York Pizza in Veendam. Daar (de parkeerplaats van Autorama) waren ze een uur lang te bewonderen, voordat de rally verder gaat. Eindpunt is Nordex in Vlagtwedde.

Dat er gestopt werd in Veendam is geen toeval. De eigenaar van New York Pizza, Richard Borgman is namelijk zelf een van de deelnemers aan de rally en een goede vriend van de organisatoren. Hij deed overigens mee in een Ford Mustang GT. De andere deelnemende auto’s varieerden van bijvoorbeeld een Golf GTI tot aan een Ferrari 360 Modena of Lamborghini en van Duitse sportwagens (BMW M-modellen) en Japanse schoonheden (Supra) tot Engelse gentlemen (Bentley) en Amerikaans geweld (Camaro, Mustang en Corvette).

Tekst: Peter Panneman

Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl