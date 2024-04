Massaal naar de kassen: 168.000 bezoekers voor Kom in de Kas

NEDERLAND – Op zaterdag 6 en zondag 7 april zijn 168.000 mensen op zoek gegaan naar hun Groene Liefde in de kassen. Tijdens de 46e editie van het jaarlijks evenement van de glastuinbouw kon iedereen in 18 regio’s verspreid over het land kennis maken met deze sector. Bijna 115 enthousiaste kwekers openden de deuren van hun bedrijf voor het publiek, dat dankzij het prachtige lenteweer massaal naar de kassen kwam.

Groene Liefde

De 46e editie van Kom in de Kas stond in het teken van liefde, en niet zomaar een liefde….. Groene Liefde! Groene Liefde voor elkaar, voor de sector, voor de kweker en voor de producten uit de kas.

De kwekers lieten hun liefde voor het vak zien en vertelden vol passie over hun Groene Liefde en hoe zorgvuldig er wordt omgegaan met energiebronnen, water en voedingsstoffen.

Activiteiten

Naast het ontdekken van de prachtige en heerlijke producten die in de kassen worden gekweekt, zagen de bezoekers ook welke innovaties er worden toegepast en dat de kwekers er alles aan doen om zo duurzaam mogelijk te kweken. Zo leerden zij over het inzetten van beestjes tegen schadelijke beestjes en de inzet van aardwarmte voor het verwarmen van de kassen. Tijdens Kom in de Kas werden ook diverse activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Zoals proeverijen, bloemschikken of een plantje potten en soms waren er speurtochten door de kas. Voor de allerkleinsten lagen in veel regio’s springkussens waarop ze zich konden uitleven.

Over Kom in de Kas

Kom in de Kas is het grootste publieksevenement van de Nederlandse glastuinbouw en werd in 2024 voor de 46e keer georganiseerd. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland, Interpolis, Sazas, Plantion, Axia Seeds en Bloemenbureau Holland en vele regionale sponsors. In 2025 is Kom in de Kas op zaterdag 5 april en zondag 6 april. Volg Kom in de Kas via Facebook, Instagram en LinkedIn. Voor meer informatie kijk op www.komindekas.nl.

