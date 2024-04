SP Oldambt lanceert schimmelalarm

OLDAMBT – De Socialistische Partij (SP) afdeling Oldambt heeft onlangs officieel het ‘Schimmel Alarm’ gelanceerd, als reactie op de alarmerende situatie van schimmel in woningen die een ernstig gezondheidsrisico vormt voor bewoners in de regio. Dit initiatief komt voort uit de groeiende bezorgdheid over de gevaren van schimmel in huizen, zoals blijkt uit recent buurtonderzoek door de partij.

Recente studies hebben aangetoond dat schimmel in woningen kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder ademhalingsproblemen, allergieën en verergering van astma. Het is verontrustend dat verhuurders vaak dezelfde excuses gebruiken, zoals slechte ventilatie en onvoldoende onderhoud, om hun verantwoordelijkheid te ontlopen en bewoners aan risico’s bloot te stellen.

In navolging van de oproep van SP-Kamerlid Beckerman aan minister De Jonge om actie te ondernemen tegen de schimmelproblematiek, zet de SP Oldambt concrete stappen om deze kwestie aan te pakken. Schimmel meldpunten zullen worden geopend in de hele regio, waardoor bewoners de mogelijkheid krijgen om schimmelproblemen te melden en ondersteuning te krijgen bij het aanpakken ervan.

“Het is schokkend dat mensen in onze regio gedwongen worden om te leven in woningen die worden aangetast door schimmel, met alle gezondheidsrisico’s van dien. Verhuurders moeten hun verantwoordelijkheid nemen en actie ondernemen om deze onveilige situaties aan te pakken in plaats van de problemen te wijten aan te nat dweilen of onvoldoende ventileren.” aldus Arthur Vroomans, voorzitter van SP Oldambt.

De SP Oldambt roept verhuurders en overheidsinstanties op om de ernst van de situatie te erkennen en samen te werken aan duurzame oplossingen om schimmel in woningen te bestrijden. Het is tijd om actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat alle huizen in onze regio veilig en gezond zijn om in te wonen.

Het schimmelalarm is te vinden op de website van SP Oldambt: https://oldambt.sp.nl/

Ingezonden