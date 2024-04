Westerwolde verliest op de valreep de “Spetsebrugderby”van Veelerveen

VLAGTWEDDE – Na een bliksemstart van Westerwolde was het uiteindelijk Veelerveen dat in een massaal bezochte Spetsebrugderby aan het langste eind trok. Wel ging Westerwolde nog met een comfortabel ogende voorsprong de rust in, maar in de ultieme slotfase van dit toch wel bijzondere duel volgde de remontada van Veelerveen. Door drie doelpunten in de laatste vijftien minuten nam dit keer de ploeg van trainer Jordin Louwes de drie punten mee over de brug, terug richting Veelerveen. Een hoofdrol hierbij was weggelegd voor routinier Lars van Ravenhorst, de oud-trainer van Westerwolde die in 2019 zijn aandeel had in de promotie van de club naar de derde klasse. Met een rake kopbal vanuit een corner beslechtte hij in de extra tijd dit pikante duel. En hoewel erg sneu voor de Vlagtwedders, was deze uitslag op basis van met name de tweede helft niet onverdiend te noemen. Schrale troost voor Westerwolde is dat zij op basis van het doelsaldo wel de bovenliggende ploeg is met betrekking tot beide onderlinge duels dit seizoen.

Omdat er om half acht nog een lange rij bezoekers buiten de poort stond, besloot scheidsrechter Victor de Roos uit Heerenveen de wedstrijd een aantal minuten later te laten beginnen. Dit te meer omdat de wedstrijd zou beginnen met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de onlangs overleden clubman Wubbe Alvering. En het moet gezegd, zowel binnen als buiten de hekken was deze minuut stilte indrukwekkend. Voorafgegaan door het nodige vuurwerk kon het treffen daarna van start en het was Westerwolde dat meteen een aantal speldenprikjes losliet richting het doel van Thomas Klungel van Veelerveen. En al in de vierde minuut viel de eerste treffer deze avond. Na een vlijmscherpe dieptepass was het René v.d. Laan die een verdediger handig opzij zette en daarna de bal op een prima manier breed legde op de mee opgestormde Bart Nieland. Voor laatstgenoemde was het daarna een koud kunstje de bal in het verlaten doel te schuiven: 1 – 0. Voor Veelerveen het signaal meer en meer aanvallende impulsen te ontplooien, maar tot echt gevaarlijke situaties voor het doel van keeper Bas Boonman van Westerwolde leidde dit niet. En nadat in de 33e minuut een doelpunt van Westerwolde wegens buitenspel werd afgekeurd, was het in de 38e minuut wel raak voor de mannen van trainer Richard Streuding. Toen René v.d. Laan op de rand van de zestien meter onderuit werd gelopen, kende de deze avond prima leidende jonge scheidsrechter Victor de Roos – die gedurende de gehele wedstrijd slechts op één foutje was te betrappen – een directe vrije trap aan Westerwolde toe. Het was Sander van Hoorn die zich over de bal ontfermde en met een geplaatst schot in de voor hem rechterbenedenhoek gaf hij doelman Klungel voor de tweede keer het nakijken: 2 – 0. In het resterende deel van deze eerste speelhelft gebeurden er weinig opvallende zaken meer en onder het oog van een grote schare uitbundige aanhangers van beide ploegen stuurde de leidsman beide ploegen daarna dan ook naar de thee.

Hoewel Veelerveen na de rust meer en meer aandrong met in het achterhoofd de gedachte dat er wellicht toch nog “iets te halen viel” op De Barlage, leek het er aanvankelijk niet op dat Westerwolde echt in de problemen zou komen. Maar aanvallend, mede doordat de thuisploeg zich steeds meer liet inzakken, leidden de veelal lange, grotendeel onnauwkeurige ballen niet tot het gewenste resultaat en bleef de verdediging van Veelerveen vrij simpel overeind. Het eerste waarschuwingsteken dat Veelerveen zich nog niet bij een nederlaag wilde neerleggen, was er in de 78e minuut. Westerwolde ontsnapte toen een hoge, waarschijnlijk als voorzet bedoelde bal, via de lat het veld weer in vloog. In de 81e minuut was het dan wel raak voor de mannen van trainer Louwes. Een afstandsschot van Jeffrey v.d. Veen verdween al dan niet houdbaar achter Boonman tegen het net: 2 – 1. En als René v.d. Laan een minuut later in een een-op-een situatie met doelman Klungel wel had kunnen scoren, was de afloop van de wedstrijd misschien totaal anders geweest. Veelerveen putte weer hoop uit deze gemiste kans en in de 87e minuut was het andermaal Jeffrey v.d. Veen die de roos trof en daarmee beide ploegen weer op gelijke hoogte bracht: 2 – 2. In de 90e minuut wist invaller Ben Ophof namens Westerwolde nog wel te scoren, maar al dan niet buitenspel staand werd zijn goal door de arbiter afgekeurd. En wat iedereen in het laatste kwartier van deze derby al voelde aankomen, gebeurde dan ook in de 92e minuut. Vanuit een strakke corner vanaf rechts was het Lars van Ravenhorst die de bal op een geplaatste manier binnen knikte en daarmee het jammerlijke lot van Westerwolde bezegelde: 2 – 3. In de resterende twee minuten probeerde Westerwolde nog wel langszij te komen, maar de verdediging van Veelerveen bleek onvermurwbaar. En toen arbiter De Roos – die vijf spelers van Veelerveen en één van Westerwolde met een gele kaart bestrafte – voor de laatste keer deze avond floot, kon het grote feesten met name aan de kant van Veelerveen beginnen. En dat het daarna nog lang gezellig “onrustig” bleef op De Barlage moge duidelijk zijn.

In hoeverre beide ploegen met de winst en het verlies deze avond zijn opgeschoten, zal de toekomst leren. Dat de strijd om degradatie uit de derde klasse of het spelen van nacompetitie na deze avondwedstrijd weer een stuk spannender is geworden, moge duidelijk zijn. Met nog respectievelijk zes (Westerwolde) en zeven (Veelerveen) te spelen wedstrijden zullen er nog de nodige punten moeten worden binnengehaald om de uiteindelijk veilige negende plaats te bewerkstelligen. Maar het moet worden gezegd, het onderlinge verschil tussen de staartploegen is nog steeds niet erg groot. Ook Westerwolde heeft een en ander nog in eigen hand, maar dan zal er volgende week zondag in Oude Pekela tegen Noordster en de week erop thuis tegen Muntendam een zo optimaal mogelijk resultaat moeten worden behaald.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Mark Geukes (77e min. Joran Luijten) – Tex van Kalmthout – Rudolf Riks © – Frank Riks – Merill Wakker – Bart Nieland – Kevin v.d. Laan – Julian Smid ( 60e min. Elroy v.d. West) – Sander van Hoorn (77e min. Ben Ophof) – René v.d. Laan

Scheidsrechter: dhr. V. de Roos uit Heerenveen

Aantal toeschouwers: 600

Amusementswaarde: 7,5

Ingezonden door HJ Pleiter

