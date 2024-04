Bijeenkomst Meepraten over de zorg op 17 april in Haren

HAREN – De zorg staat onder druk: met de toenemende vergrijzing groeit de vraag naar zorg, maar ook het tekort aan personeel. Daarom moeten er – ingrijpende – keuzes worden gemaakt. Keuzes die ons allemaal aangaan en invloed hebben op de kwaliteit van onze zorg en van ons leven. Hoe organiseren we dat onze stem, de stem van de mensen om wie het in zorg en welzijn gaat, meetelt in de zorg? Daarover gaat de Inspiratiesessie ‘Meepraten over de zorg – hoe wil jij je stem laten horen?’ van de Academie Zorgbelang op 17 april in Haren.

De laatste jaren groeit – ook wettelijk – het belang ván en de belangstelling vóór ‘meer meedenken en -praten’ over de zorg. Dit zien we op individueel niveau in de spreekkamer waar we met de dokter of hulpverlener steeds vaker ‘samen beslissen’ over de eigen zorg. Maar we zien het ook collectief, aan de groeiende rol van bijvoorbeeld cliënten-, advies- of burgerraden. Hierdoor zijn er steeds meer mogelijkheden om je ervaringen in te zetten en een stem te hebben bij ontwikkelingen in de zorg. Ontwikkelingen als het toepassen van AI (kunstmatige intelligentie), digitalisering van zorg (bijvoorbeeld het e-consult) en meer aandacht voor preventie en leefstijl (gezonder leven). Door als inwoners hierover mee te denken en te praten, zorgen we ervoor dat ontwikkelingen zijn afgestemd op wat écht nodig is.

Inhoud

Tijdens deze inspiratiesessie van de Academie Zorgbelang praten Petra Steenbergen en Lucien Kampijon van Zorgbelang Groningen deelnemers bij over met name collectieve vormen van meepraten en meedenken over de zorg. Waarom is het belangrijk? Welke mogelijkheden zijn er? Hoe pak je dat aan? Hierbij wordt ingezoomd op de rol van een cliëntenraad: wat houdt deze in, wat is wetgeving hierover en wat doe je zoal als lid? Natuurlijk is hierbij ruimte voor discussie en het delen van ervaringen.



Praktische informatie

De bijeenkomst is op woensdag 17 april van 14.00 tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.45 uur) in Zalencentrum Gorechthuis, Hortuslaan 1 in Haren.

Meer informatie en aanmelden

De inspiratiesessie is voor iedereen die geïnteresseerd is in medezeggenschap, cliëntenraden en/of graag wil meepraten over de zorg. Deelname is gratis maar in verband met de organisatie is aanmelden verplicht. Dit kan tot uiterlijk 14 april per mail via academie@zorgbelang-groningen.nl of via de website van Zorgbelang Groningen: https://www.zorgbelang-groningen.nl/agenda/inspiratiesessie-meepraten-over-zorg (inschrijfformulier onderaan de pagina). Daar staat ook meer informatie over het programma en de sprekers.

Ingezonden