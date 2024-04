Jan Starke en Janick Lanting naar NK sneldammen

WARFFUM, WINSCHOTEN – Zaterdag 6 april zijn Jan Starke uit Oude Pekela en Janick Lanting uit Bad Nieuweschans erin geslaagd zich te plaatsen voor het NK-sneldammen op zaterdag 8 juni in het Nationaal Denksportcentrum in Utrecht. Dit vond plaats op het provinciaal Gronings- en Drents kampioenschap dammen in de aula van “Het Hogeland College” in Warffum.

Onder auspiciën van de Drentse Dambond (DDB) en de Provinciaal Groninger Dambond (PGD) wordt dit evenement namelijk de laatste jaren samen op één locatie afgewerkt. Deze editie werden door de 30 deelnemers in één groep, 12 ronden “Zwitsers systeem” afgewerkt, onder een speeltempo van “Fischer 5 minuten + 5 seconden bonus per zet”. Daarbij waren de deelnemers virtueel ondergebracht in aparte ratinggroepen, namelijk senioren groep-A boven de 1100 KNDB ratingpunten, groep-B van 900 tot 1100 punten en groep C tot 900 punten. Hierbij werd overigens, voor de ratingpunten, 1 juli 2023 als peildatum gehanteerd. Algemeen kampioen werd Jan Ekke de Vries uit Hoogeveen met als goede 2e Floris Tol uit Eelde en Zainal Palmans uit Hoogeveen pakte het brons.

Damclub Winschoten

Het kampioenschap mocht zich, dit jaar, verheugen in een sterk deelnemersveld.

De gemiddelde rating, van alle deelnemers, was namelijk 1052 KNDB ratingpunten!

Damclub Winschoten was, deze editie, vertegenwoordigd met Han Tuenter uit Westerlee, Jan Starke uit Oude Pekela en Janick Lanting uit Bad Nieuweschans. Janick Lanting kwam als, eerstejaars junior, virtueel uit in de juniorenklasse en werd kampioen. Janick kwam tot 11 punten. Jan Starke pakte in zijn ratinggroep, tot 900 punten, het zilver achter Henk van der Berg uit Groningen en plaatste zich met 10 punten eveneens voor het NK-sneldammen.



Han Tuenter sloot het toernooi af met 9 punten. De welpen, pupillen en aspiranten kunnen zich overigens vrijdagmiddag, 17 mei om 16:30 uur in het Kostverlorenkwartier in de Groningse wijk Kostverloren, plaatsen voor het NK. Het Nederlands kampioenschap sneldammen wordt de laatste decennia altijd gezamenlijk afgewerkt. De deelnemers kunnen zich overigens plaatsen voor de categorieën senioren, junioren, aspiranten, pupillen en welpen. Daarbij kennen de heren 3 groepen qua rating, namelijk groep A boven de 1100 punten, groep B van 900 tot 1100 punten en groep C tot 900 KNDB ratingpunten. Daarnaast spelen de dames in een aparte groep om de Nederlandse titel.

Ingezonden