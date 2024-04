DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Niederlangen

Zondagmiddag werden politie en brandweer om twaalf uur gealarmeerd voor een strobrand in een schapenstal aan de Sustrumer Straße in Niederlangen. In de stal bevonden zich ongeveer 70 schapen. De rondbalen werden door de boer met een tractor uit de stal gehaald, zodat de brandweer ze buiten kon afblussen. Er raakte niemand gewond en voor zover bekend bleven ook de dieren ongedeerd. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan. Er ontstond geringe schade aan de vloer van de stal.

Papenburg

Tussen 1 en 6 april is bij een woning aan de Friesenstraße in Papenburg een poging tot inbraak gedaan. Het lukte de daders niet om binnen te komen. Er is voor 100 euro schade aan een deur toegebracht.

Kluse

Tussen zaterdag 18.00 en zondag 7.30 uur is bij een schuur aan de Mühlenstraße in Kluse ingebroken. De daders gingen er met twee banden vandoor. De schade bedraagt 650 euro.

Meppen

In de nacht van zaterdag op zondag is om één uur op de Esterfelder Stiege in Meppen een vrouw aangevallen. Zij was te voet in de richting van de Uhlandstraße onderweg. Het slachtoffer verweerde zich en begon hard te schreeuwen, waarop de dader er in onbekende richting vandoor ging.

Op 4 april moest om half zes ’s middags een bestuurster van een Audi op de Kleistraße hard remmen om een aanrijding met een personenauto te voorkomen, waarvan de bestuurder plotseling plotseling van de linker- naar de rechterrijbaan wisselde. Hierbij botste ze tegen de stoeprand.

De politie verzoekt getuigen van deze incidenten contact met het politiebureau van Meppen op te nemen.

Bunde

Op de parkeerplaats Bunderneuland viel zaterdagochtend om half twaalf, tijdens een controle van een bus, die via de A280 de grens was overgestoken, een 33 jarige Duitse vrouwelijke passagier door de mand. Het bleek dat er een arrestatiebevel tegen haar van kracht was. Deze was uitgevaardigd door het Openbaar Ministerie van Bremen. De vrouw had nog een boete van 1.150 euro wegens diefstal openstaan. Doordat haar moeder het bedrag bij een politiebureau in haar woonplaats voldeed bleef de vrouw een gevangenisstraf van 115 dagen bespaard. Zij bleek echter ook in het bezit te zijn van een Duitse identiteitskaart, bankpas en rijbewijs die allen als gestolen stonden aangemerkt. Hiernaar wordt verder onderzoek gedaan.