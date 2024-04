Man aangehouden voor betrokkenheid dood peuter Veendam

VEENDAM – De politie heeft een 24-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van een 2-jarige peuter in Veendam.

Het incident speelde zich af in een woning aan het Veenlustplein in Veendam. De peuter was daar op bezoek bij een kennis van een van de gescheiden ouders. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Volgens een politiewoordvoerder is de zaak nog volop in onderzoek. ‘En dat is gezien de gevoeligheid gebaat bij rust.’

Het jongetje overleed op 11 januari in het UMCG in Groningen. Vrijwel direct meldden zich daar rechercheurs voor het onderzoek. Dit omdat er sterke aanwijzingen waren dat het kind was mishandeld.

Info: Peter Panneman