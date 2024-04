Weekendoverzicht politie Emmen

EMMEN – Dit jaar gaat politie Emmen u regelmatig meenemen in hun werkzaamheden tijdens de weekenden. Het weekendjournaal wordt een klein overzicht van enkele bijzonderheden die in het weekend daarvoor afgespeeld hebben. De politie richt zich daarbij op het basisteam Zuidoost-Drenthe (Gemeente Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden).

Het aangenaam zonnige weekend is weer voorbij en dat betekent dat het weer tijd is om terug te kijken op het afgelopen weekend. Afgelopen weekend is er 205 keer een beroep gedaan op de agenten van Zuidoost-Drenthe. Een overzicht:

We starten vrijdag om 00:30 uur. Agenten controleerden op de Houtweg in Emmen de bestuurder van een personenauto. De bestuurder had een positieve speekseltest en werd hiervoor aangehouden. Dit was echter niet alles. De man had ook pepperspray, verdovende middelen en veel contant geld bij zich. Dit is in beslag genomen. De zaak is in onderzoek.

Vrijdagochtend controleerden collega’s van team verkeer de bestuurder van een vrachtwagen op de Dordsestraat in Emmen. De bestuurder werkte niet mee aan de controle en probeerde weg te lopen. Hierop werd de man aangehouden. Tegen de man is een proces-verbaal opgemaakt.

Vrijdagavond werden enkele eenheden naar een voetbalwedstrijd in NieuwBuinen gestuurd. Aldaar zou een conflict ontstaan zijn tussen twee elftallen. Toen agenten aankwamen was de rust weer teruggekeerd, er werd geen aangifte gedaan van een strafbaar feit. De zaak wordt verder afgehandeld door de KNVB.

Vrijdagavond werden agenten naar de A37 ter hoogte van NieuwAmsterdam gestuurd in verband met een aanrijding. De personenauto bleef echter doorrijden na de aanrijding, een melder bleef de locatie doorgeven aan agenten. Agenten troffen het voertuig beschadigt aan op een parkeerplaats. Zij kregen het vermoeden dat de bestuurster onder invloed van alcohol was. De alcohollucht kwam hen tegemoet en de vrouw kon moeilijk overeind staan. Het was duidelijk dat zij onder invloed was. Een ademtest op straat lukte niet doordat de bestuurster steeds te zacht in het apparaat blies. Hierop werd zij aangehouden. Tijdens de ademanalyse op het bureau bleef zij te zacht blazen. Na diverse waarschuwingen en een vordering om goed mee te werken aan het onderzoek resulteerde dit in een weigering voor de ademanalyse. Het rijbewijs is ingevorderd. De vrouw zal zich later moeten verantwoorden voor het verlaten plaats ongeval, rijden onder invloed en het weigeren van de ademanalyse.

Zaterdagochtend vond er een aanrijding plaats op de Holtlaan in Emmen. Een personenauto was tegen twee geparkeerde auto’s gebotst. De eigenaar van de personenauto was ook ter plaatse en verklaarde dat zijn auto even daarvoor gestolen was. Hiervan is een aangifte opgenomen. Omdat agenten twijfels hebben bij het verhaal wordt er verder onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval en de diefstal van het voertuig. De bestuurder is duidelijk gemaakt dat het doen van een valse aangifte strafbaar is.

Zaterdagnacht werden agenten naar de Grutto in Coevorden gestuurd. Daar trof een beveiligingsbedrijf bij een bouwplaats een open hek aan. Agenten troffen niemand meer aan. maar vonden wel sporen die duiden op een inbraak. De zaak is nog in onderzoek.

Later op de nacht kwam er een melding binnen vanaf het Zuiderdiep in Valthermond. Daar zou een onbekende man op het terrein van meldster zijn gekomen en op de ramen hebben gebonsd. Dit werd niet vertrouwd, waarop de politie werd gebeld. De man is niet meer aangetroffen. Verderop werden wel enkele persoonlijke bezittingen en een fiets inclusief maaginhoud aangetroffen…

Zondagmiddag werden agenten naar een ruzie op straat aan de Rolderbrink in Emmen gestuurd. Bij deze ruzie was iets op straat gevallen dat leek op een klein pistool. Agenten gingen met spoed ter plaatse. In eerste instantie werden er twee personen aangetroffen. Hen werd gesommeerd om de handen te tonen en instructies van de politie op te volgen. Een fouillering leverde geen wapen op. Er bleek nog een 3e persoon betrokken te zijn. Deze werd even later door agenten gevonden. De jongen gaf aan iets bij zich te hebben wat leek op een pistool, maar geen pistool was. Tijdens de fouillering werd een verboden alarmpistool aangetroffen. Het wapen is in beslag genomen. Tegen de jongen wordt proces-verbaal opgemaakt.

Zondagavond kregen agenten melding van een verdachte situatie in EmmerCompascuum. Daar reed een auto langzaam door het dorp, de bestuurder stapte vaak uit en voelde aan autoportieren. Toegesnelde agenten troffen de auto aan en controleerden de bestuurder. In de auto zagen agenten een mes liggen en iets wat leek op een opbergdoos voor een pistool. Na fouillering werd een wapen aangetroffen. Ook in dit geval gaat het vermoedelijk om een alarmpistool. De man werd aangehouden. Tegen hem wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Alarmpistolen zijn pistolen waar knalpatronen in zitten. Deze geven aan harde knal als er geschoten wordt, maar er wordt geen projectiel afgeschoten. Aan het bezit van alarmpistolen zijn strenge regels verbonden. Daarnaast zijn niet alle alarmpistolen toegestaan omdat zij bijvoorbeeld omgebouwd kunnen worden tot een echt pistool of omdat zij niet te onderscheiden zijn van een echt vuurwapen.