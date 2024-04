Barrels onderweg in Marokko (4)

WINSCHOTEN – Zweep Events uit Winschoten organiseert een Barrel Challenge naar Marokko. Fotograaf Mazzelmoaze is een van de deelnemers. Hij houdt ons dagelijks van zijn avonturen op de hoogte.

Vrijdag 5 april vertrokken 40 barrels, met daarin 85 deelnemers, vanuit Nederweert, voor een reis van veertien dagen naar Marokko. Via Luxemburg, waar goedkoop kon worden getankt en rookwaren ingekocht, reden ze richting Valence in Frankrijk. Helaas waren er al twee uitvallers.

Zaterdag reden ze door naar Benicasem in Spanje. Weer een aantal pechgevallen maar tot nu is iedereen nog aan boord. Onderweg even uitwaaien op het strand bij Salou. Het is daar 28 graden!

Zondag ging de reis naar Malaga, waar ze maandag in Algeciras aan boord van een ferry naar Afrika gingen.

Inmiddels zit de eerste nacht in Marokko er op. Ze kwamen gisteren aan in Chefchaouen. Een prachtige omgeving, aldus de fotograaf. Wat opviel veel koeien langs de weg die vaak een touwtje aan de beide poten hebben, zodat ze er niet snel vandoor kunnen gaan. Zwerfhonden en katten zijn er ook genoeg. Het is er twee uur vroeger als in Nederland en dat is even wennen. Net als dat om vier uur in de nacht, Marokkaanse tijd, er een soort van luchtalarm afgaat voor de ramadan en daarna het ochtendgebed.

Om contact te houden met het thuisfront en sociale media gebruiken ze een e-sim; daar kun je onbeperkt het internet mee op. Best handig en je kunt dan bellen via WhatsApp.

Foto’s en info: Mazzelmoaze

