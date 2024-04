De nieuwe Veerten komt er aan

STADSKANAAL – Het lentenummer van Veerten, het tijdschrift over geschiedenis van de Kanaalstreek van het Streekhistorisch Centrum, rolt op dit moment van de pers.

Het is weer een afwisselend nummer geworden met verhalen over mensen uit Musselkanaal, Stadskanaal en Ter Apel, over het koningshuis dat in het verleden regelmatig de Veenkoloniën bezocht, bijzondere collectiestukken uit het museum en een oproep: wie deed er mee aan NCRV’s Zeskampshow voor Stadskanaal in 1969-1970? Uiteraard ontbreken ook de vertrouwde rubrieken niet.

Donateurs van het SHC krijgen het blad automatisch thuisgestuurd en het is binnenkort in de losse verkoop verkrijgbaar bij de boekhandels in Stadskanaal, Musselkanaal en Ter Apel, en uiteraard bij het Streekhistorisch Centrum zelf. In het SHC en bij De Oude Stelmakerij in Sellingen zijn ook de oude nummers nog steeds verkrijgbaar.

Voor meer informatie: 0599-612649 / info@streekhistorischcentrum.nl (Helen Kämink)

Het tijdschrift wil laten zien waar het Streekhistorisch Centrum voor staat en neemt de lezer aan de hand van leesbare en interessante artikelen mee naar onze streek, naar de cultuur en het verleden van de Veenkoloniën, van Westerwolde en van de Monden. De naam ‘Veerten’ is afkomstig uit een gedicht van Simon van Wattum en staat voor de culturele en historische verten of horizonnen die we willen verkennen.

Foto: Cover van Veerten 9-1 (Jaap Kok|SHC)

Ingezonden