Economie visie, zonder visie, ingezonden artikel van GroenLinks

GRONINGEN – Morgen wordt het concept Economische visie in Provinciale Staten besproken. Een visie zonder daadwerkelijke visie en daarom is dit in de ogen van GroenLinks niet gereed voor besluitvorming. Statenlid Hendri Meendering is er duidelijk over: “Deze concept visie staat erg ver van de Groningse realiteit.”

Zo ontbreken in het concept Economie Visie een belangrijke sectoren, zoals de bouwsector. Heel bijzonder, vooral omdat onze provincie bol staat van de bouwactiviteiten. Niet alleen op het gebied van herstellen en versterken ten gevolge van de gaswinning, maar ook als we kijken naar de woningbouwopgave of energiearmoede waarbij de woningen geïsoleerd moeten worden. Wie gaat deze woningen bouwen en welke mensen gaan dit doen? Het kan toch niet zo zijn dat we afhankelijk worden van bouwbedrijven van buiten de regio.

Ook op het terrein van de landbouw ziet GroenLinks dat de visie onvoldoende stilstaat bij de ontwikkelingen in deze sector. De visie gaat uit van continuïteit en dus stilstand, terwijl de landbouwsector naar verwachting fors zal veranderen. De landbouw moet klaargemaakt worden voor de toekomst; door meer focus op extensivering, natuur inclusieve en biologische landbouw. GroenLinks wil dat we niet alleen produceren voor de grote verwerkende industrie, maar we moeten ons richten op een duurzame gezonde voedselproductie voor de regio. Dit moet onderdeel zijn van een economische visie, bijvoorbeeld door een voedselagenda op te stellen.

Dat de economie naar een circulair model moet met hergebruik als uitgangspunt is wel duidelijk, maar verder is er volgens GroenLinks nog veel werk aan de winkel. Hendri Meendering: “De visie bevat veel tekst en weinig doelen. Zonder doelen is het opstellen van beleidsplannen een onmogelijke opgave. Kortom, deze economische visie biedt Groningen geen perspectief en moet terug naar de tekentafel!”

