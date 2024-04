Kinderfeest in Finsterwolde op zaterdag 13 april

Westerwolde Weerbericht van: |Dinsdag 9 april, 06.00 uur door John Havinga

VRIJ ZONNIG – SOMS EEN BUI | WISSELVALLIG WEER – MAAR GELEIDELIJK WARMER

Het wordt vrij zonnig met in de loop van de middag soms een bui en ook in de (vroege) ochtend, is het nog bewolkt en valt er af en toe nog wat lichte regen. De middagtemperatuur komt te liggen rond 12 graden. Het gaat matig tot krachtig waaien uit het zuidwesten (4-6Bft), met windstoten tot circa 60km/uur.

Woensdag hebben we een droge dag met regelmatig zon en temperaturen rond 12 à 13 graden, bij een matige westenwind. Daarmee is het morgen een stuk rustiger dan vandaag. De windkracht is 2 à 3 Bft.

Daarna valt het allemaal wel wat mee . Donderdag is er nog wel wat regen en is het bewolkt, maar daarna op vrijdag en in het weekend, komt de zon terug en lijkt het overwegend droog te blijven. De temperaturen gaan daarbij omhoog naar 16 à 17 graden op donderdag en die trend zet door richting het weekend. Op zaterdag kan het wel eens 20 graden worden.

Op zondag en maandag wordt dan weer een dalende trend ingezet voor wat betreft temperatuur. Het kwik komt misschien maandag niet boven de 10 graden uit met een regenachtig weertype.