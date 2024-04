Nieuw wapen in strijd tegen restafval

GRONINGEN, FRIESLAND – Afvalverwerker Omrin kiest, samen met vijftien Friese en Groningse gemeenten, een nieuwe aanpak in de strijd tegen restafval. Onderdeel van de strategie is het verstrekken van kleine afvalbakjes (biobakje) voor in de keuken. Daarmee wordt het scheiden van etensresten voor een grote groep mensen nóg makkelijker.

Omrin en de gemeenten hebben een nieuwe campagne gelanceerd, die inwoners activeert hun etensresten goed te scheiden. De campagne – ontwikkeld in samenwerking met merk- en campagnebureau GH+O – richt zich op ‘luie wereldverbeteraars’; mensen die best iets voor de wereld willen doen, maar zichzelf niet de barricades op zien gaan. Onderzoek wijst namelijk uit dat mensen vaak best een steentje willen bijdragen, als het maar niet te veel moeite kost. Omrin-woordvoerder Jorieke Brandsma: “Etensresten scheiden ís een kleine moeite. Je hoeft die bananenschil of broodkorsten alleen maar in de groene in plaats van de grijze bak te gooien. Etensresten in groen, da’s lui iets goeds doen!”

Veel winst te behalen

De gemiddelde grijze container is voor de helft gevuld met afval dat er niet in thuishoort. Maar liefst dertig procent van al het restafval dat Omrin inzamelt zijn gft en etensresten.

Brandsma: “Van het groene afval dat in de grijze bak terecht komt, kan geen compost meer worden gemaakt. Zonde! Want compost is superfood voor tuinen, groenstroken en voor de aardappeloogst van de boer. Een kleine inspanning als etensresten scheiden, maakt dus écht verschil.”

Lekker-lui-bakje

Met deze campagne kiest Omrin voor een heel andere benadering dan eerder. “We gaan mensen niet met inhoudelijke argumenten proberen te overtuigen, maar kiezen ervoor het positief en luchtig te houden; etensresten scheiden is gewoon heel makkelijk en geeft een goed gevoel”, vertelt Brandsma.

Omrin verstrekt biobakjes (in de campagne ‘lekker-lui-bakje’ genoemd) voor in de keuken. “Veel mensen hebben alleen een prullenbak voor restafval in huis staan, waar ook etensresten in terecht komen. Uit onderzoek blijkt dat zoiets simpels als een biobakje op het aanrecht, écht het verschil kan maken voor luie wereldverbeteraars. Daarmee maken we het nóg makkelijker om etensresten te scheiden.”



Nul kilo restafval

De campagne wordt aangejaagd door de VANG-werkgroep (Van Afval Naar Grondstof). Deze werkgroep heeft als taak het aantal kilo’s restafval terug te brengen van 160 kilo nu, maar 0 kilo in 2030. Brandsma: “Dat betekent niet dat er helemaal geen afval meer bestaat, maar dat alles wat de container in gaat, kan worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Zo werken we met elkaar samen aan een circulaire economie.”

