Tegenlicht meet-up Stadskanaal op 18 april

STADSKANAAL – Naar aanleiding van de uitzending ‘You can’t kill the story’ wordt de eerstvolgende Tegenlicht meet up op donderdag 18 april 2024 van 19.00 – 21.30 uur in de bibliotheek van Stadskanaal georganiseerd.



In deze meet up gaan we dieper in op het thema in de Tegenlicht uitzending: ‘You can’t kill the story’

van 4 februari jl. te weten: de gevaren waar (onderzoeks)journalisten steeds vaker mee te maken krijgen zoals fysiek geweld, digitale aanvallen, staatsterreur en bedreigingen uit de onderwereld.

• Hoe kunnen journalisten zich wapenen tegen deze dreigingen en hun vak blijven uitoefenen?

• Hoe vrij voelen de journalisten zich in Nederland, bijvoorbeeld bij de boerenprotesten of na

de moord op Peter R. de Vries?

• En in onze regio? Bijvoorbeeld onlangs nog in de kwestie rond het concert van Lenny Kuhr in

Stadskanaal. Of de bedreigingen en intimidatie van journalist Willem Groenveld van stadsblog

Sikkom vorig jaar.

• Hoe denken wij over de rol van journalisten en hun werk?



Regisseur van de uitzending, Suchen Tan, heeft in principe toegezegd naar de meet up te willen

komen. Zij kan toelichting geven op de achtergronden van de uitzending en reageren op vragen.





Aanmelding voor de meet up kan via Biblionet: VPRO Tegenlicht meet-up (biblionetgroningen.nl)

Men kan ook zonder aanmelding binnenlopen, de toegang is gratis.

De uitzending is via bovenstaande link en via www.vpro.nl/programmas/tegenlicht terug te kijken.



De gespreksleiding is ook dit keer in handen van Martien Haasjes van De Gespreksdienaar, ervaren in

het leiden van gesprekken/debatten.

De werkgroep Tegenlicht meet up Stadskanaal,

– Tanja Kool

– Rinus Harmsma

– Reinier Bruil

– Geert van de Wal

– Coen Ronde (contactpersoon: cojoron@gmail.com of 0615957526)

Ingezonden