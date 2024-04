Vijf vragen over de Strijd om Pekels Goud

PEKELA – Komende zaterdag is de Strijd om Pekels Goud, een nieuw evenement voor iedereen en voor alle leeftijden. Organisator is stichting De Badde. Arlette Julsing van de gemeente Pekela is een van de initiatiefnemers.



Vijf vragen aan Arlette over het evenement:

Kun jij in drie zinnen uitleggen wat de Strijd om Pekels Goud is?

Het is een vrolijk spel voor jong en oud met allerlei leuke opdrachten en kennisvragen in en over Pekela. Je moet bijvoorbeeld gouden dukaten zoeken, een selfie maken met Fré Meis of weten ho hoog de watertoren is. Wat ik ook nog even wil zeggen, is dat het ook prima te doen is voor mensen die geen Pekelders roots hebben.

Hoe kwam je op het idee?

Vorig jaar heb ik dit spel in Borne, een klein dorpje bij Hengelo gespeeld. Mijn vriend woont daar en er deden zo’n 1500 mensen in 150 teams aan mee. Die krioelden allemaal door het dorp. Het was echt een ontzettend gaaf spektakel. Ik dacht meteen: Deze reuring kan ook in Pekela. Het mooie was dat buurtsportcoach Peter Hartog van De Badde ook meteen enthousiast was over de Strijd om Pekels Goud.

Waarom is het zo leuk om mee te doen?

Het is een combinatie van spanning, gekke opdrachten, serieus speurwerk, kennis, gezelligheid en het met z’n allen samen doen. En dat allemaal in een race tegen de klok.

Wat kun je winnen?

Het winnende team krijgt de Pekels Goud Bokaal en elk lid krijgt een eigen medaille. De bokaal is een cup met grote oren. Als het aan ons ligt wordt dat een wisselbokaal, want ik geloof vast dat mensen dit echt leuk gaan vinden en dat we volgend jaar weer een Strijd om Pekels Goud gaan krijgen. De prijsuitreiking is trouwens donderdag 18 april in De Kiepe in Nieuwe Pekela.

Wanneer is het en waar kun je je opgeven?

Zaterdag dus. Om 13.00 uur stipt ontvangen de teamcaptains het opdrachtenboek en dan heb je tot exact 16.00 uur de tijd om het boek liefst helemaal vol weer in te leveren. Je kunt je trouwens nog tot en met donderdag opgeven via www.pekelaactief.nl/agenda/strijd-om-pekels-goud . Mij mailen kan ook: a.julsing@pekela.nl

Voor mensen die willen zien het evenement eruitziet: www.slagomborne.nl

Ingezonden