Aantal Groningse woningen met zonnepanelen in 2,5 jaar tijd toegenomen met 84,6%

GRONINGEN – Het aantal Groningse woningen met zonnepanelen op het dak is in 2,5 jaar tijd toegenomen met 84,6%. In 2020 ging het om zo’n 56.500 woningen met een installatie op het dak, in het tweede kwartaal van 2023 was dat aantal toegenomen tot meer dan 104.000. Binnen de provincie zijn er grote verschillen: de toename in Pekela is zelfs 128,9%, terwijl Het Hogeland blijft steken op 58,2% meer huizen met zonnepanelen. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van het CBS.

Sterkste toename in Pekela

In de gemeente Pekela zijn zonnepanelen in korte tijd het sterkst in populariteit gestegen. Volgens meest recente cijfers lagen hier in het tweede kwartaal van vorig jaar zonnepanelen op 2.227 woningdaken, een flinke toename van 128,9% ten opzichte van eind 2020. Toen ging het om 973 installaties.

Ook in Oldambt (+118,9%) en Veendam (+112,8%) kiezen steeds meer inwoners ervoor om zelf zonne-energie op te wekken. In Het Hogeland (+58,2%) was de toename juist het minst sterk.

Lokale uitschieters: hier wonen de grootste liefhebbers van zonne-energie

Binnen de provincie vind je op 35,9% van de woningen installaties om zonne-energie op te wekken. Dit percentage ligt hoger dan het landelijk gemiddelde van 30,2%.

Op gemeenteniveau zijn er grote verschillen. Koploper is Midden-Groningen. In deze gemeente had in het tweede kwartaal van 2023 48,3% van de woningen zonnepanelen. De provinciale top 5 gemeenten met de meeste installaties ziet er als volgt uit:

Midden-Groningen: 48,3% van de woningen heeft zonnepanelen Westerkwartier: 47,4% van de woningen heeft zonnepanelen Het Hogeland: 45,9% van de woningen heeft zonnepanelen Oldambt: 43,2% van de woningen heeft zonnepanelen Veendam: 43,1% van de woningen heeft zonnepanelen

In de gemeente Groningen lijken inwoners vooralsnog het minst geïnteresseerd in zonnepanelen. Slechts 26% van de woningen wekt zelf zonne-energie op, het laagste percentage van heel de provincie Groningen.

“Grote steden lopen vaak achter omdat er relatief meer huurwoningen zijn. Ook is er vaak veel hoogbouw te vinden, waar het installeren van een installatie veel ingewikkelder is. Ook moet je denken aan de vele beschermde stadsgezichten, daar kun je niet zomaar zonnepanelen op het dak leggen”, aldus energie-expert Joris Kerkhof.

Zonnepanelen in combinatie met dynamisch contract

Heb je zonnepanelen en een dynamisch contract, of overweeg je een dynamisch contract, dan is het belangrijk om met een tweetal zaken rekening te houden. Het salderen van opgewekte stroom met het stroomverbruik wordt bij dynamische contracten ‘direct’ gedaan in plaats van over een heel kalenderjaar. Bij de andere contracten kun je de in de zomer opgewekte stroom wegstrepen met je verbruik in de winter. Bij dynamische contracten werkt het dus anders. Als je meer stroom opwekt dan je verbruikt, dan ontvang je daar een terugleververgoeding voor. Bij dynamische contracten is deze terugleververgoeding gelijk aan het kale leveringstarief dat leveranciers betalen op de beurs. Bij een zonnige dag kan dat kale leveringstarief 0 of negatief zijn, waardoor je moet bijbetalen als je stroom teruglevert. Daarom zijn er inmiddels dynamische leveranciers die apps bieden om omvormers uit te zetten op zonnige uren. Als je een elektrische auto hebt is het verstandig om die op te laden als de prijzen negatief zijn. Het voordeel van een dynamisch contact is ook dat je er meteen van profiteert wanneer de prijs op de markt daalt.

Interactieve kaarten zijn HIER te vinden.

Ingezonden door Independer