NIEUWE PEKELA – Op zondagmiddag 21 april wordt in de Hervormde Kerk te Nieuwe Pekela een Grunneger Dainst gehouden.



Voorganger in deze dienst is: Ds. T. van Eerden uit Grootegast

Het thema van de dienst is: Wat as grond joe onder vouten schudt

Aanvang van de dienst is 17.00 uur.

