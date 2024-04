Het Oranje Fonds selecteert een Groningse kanshebber voor de Appeltjes van Oranje  

GRONINGEN, KLOOSTERBUREN – Een initiatief uit Groningen is door het Oranje Fonds geselecteerd om kans te maken op één van de drie Appeltjes van Oranje 2024. Het gaat om Coöperatie Klooster&Buren uit Groningen. Het project is gekozen uit 212 voordrachten van organisaties die zich inzetten om eenzaamheid te verminderen. De Appeltjes van Oranje zijn dé prijs voor sociale initiatieven die ertoe doen en worden in oktober door Koningin Máxima uitgereikt op Paleis Noordeinde.

Eenzaamheid verminder je samen

Initiatieven die zich inzetten om samen eenzaamheid te verminderen, konden in januari en februari zelf een voordracht indienen om in aanmerking te komen voor een Appeltje van Oranje. Het Oranje Fonds beoordeelde of de voordrachten aan alle criteria voldoen en kwam zo tot een lijst met 50 kanshebbers, waaronder een uit Groningen.

Samen

Bij de selectie van kanshebbers heeft het Oranje Fonds specifiek opgelet op hoe goed initiatieven erin slagen mensen aan te spreken op hun kracht, in plaats van op hun kwetsbaarheid. De nadruk in het jaarthema ligt op ‘samen’. Bij de geselecteerde kanshebbers is er vaak weinig verschil tussen vrijwilligers die aandacht geven en deelnemers die aandacht zoeken; iedereen is actief betrokken bij de opzet en uitvoering van de activiteiten. Want als je je inzet voor een ander, dóet dat ook iets met jezelf.

Stemtiendaagse en pitchdag

Een stemtiendaagse van 22 tot en met 31 mei 2024 en een pitchdag op 8 juni, waarop de initiatiefnemers zich aan elkaar en de jury presenteren, bepalen welke tien van de 50 kanshebbers zich tot de genomineerden mogen rekenen. Tijdens de stemtiendaagse presenteren organisaties die kans maken zich op een speciale stemwebsite aan het grote publiek. Zo kunnen zij anderen inspireren met hun initiatief. Het initiatief dat de meeste stemmen krijgt, behoort automatisch tot de tien genomineerden die doorgaan naar de volgende ronde.

Over eenzaamheid

Eenzaamheid is een urgent vraagstuk; bijna de helft van de volwassenen in Nederland voelt zich wel eens eenzaam. Dat zijn niet alleen ouderen; eenzaamheid raakt ook vaak andere groepen, zoals jongeren, mensen met een migratieachtergrond of mensen met een diverse seksuele oriëntatie. Eenzaamheid is een gevoel van gemis, van het ontbreken van betekenisvolle contacten, dat iedereen wel kent en iedereen kan overkomen. Een gevoel van sociaal isolement, waarbij je je niet gezien of van weinig betekenis voelt. En waardoor je je zelfs in een grote groep toch eenzaam kunt voelen. Succesvolle aanpakken helpen mensen om in beweging te komen, weer eigen regie te krijgen en een betekenisvol leven te leiden.

De Appeltjes van Oranje

Het Oranje Fonds reikt de Appeltjes van Oranje, dé prijs voor initiatieven die ertoe doen, jaarlijks uit. De prijs bekroont en beloont drie initiatieven die zich inzetten voor een inclusieve, betrokken samenleving. Initiatieven die uniek, creatief en betekenisvol zijn en al minstens twee jaar actief. Met het winnen van een Appeltje van Oranje krijgt de organisatie waardering voor werk en inzet. In de aanloop naar de uitreiking, biedt het Oranje Fonds hen een podium om ook anderen te inspireren. Om zo bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand zich eenzaam voelt. Iedereen doet ertoe.

De prijs, voor elk van de drie winnaars, bestaat uit een bronzen beeldje dat is ontworpen en gemaakt door prinses Beatrix en een geldbedrag van 25.000 euro. Dat geld kan vrij worden besteed binnen de doelstelling van het winnende initiatief. Ieder jaar reikt koningin Máxima de drie Appeltjes van Oranje uit op Paleis Noordeinde.

Meer informatie: www.oranjefonds.nl/appeltjes

Ingezonden