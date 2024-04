Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 10 april, 08.00 uur door John Havinga

VRIJ ZONNIG EN DROOG | GELEIDELIJK WARMER RICHTING HET WEEKEND

We beginnen met bewolking maar het wordt vrij zonnig en het blijft droog. De middagtemperatuur komt te liggen rond 13 graden. Het gaat matig waaien uit het zuidwesten tot westen, rond 3 Bft. Een vriendelijk weertype zogezegd.

Morgen hebben we meer bewolking en er zou ook nu en dan wat regen kunnen vallen. De wind is opnieuw matig, 3-4Bft uit het zuidwesten en de middagtemperaturen kunnen iets hoger uitkomen rond 16 graden.

De dagen daarna laten weer iets hogere temperaturen zien en op vrijdag is er dan nog wel behoorlijk wat bewolking, maar in het en in het weekend, komt de zon terug en lijkt het overwegend droog te blijven. Op vrijdag wordt het rond 18 graden en in het weekend gaan de temperaturen richting 18 tot 20 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten tot westen.

Op zondag en maandag echter wordt dan weer een dalende trend ingezet voor wat betreft temperatuur. Het kwik komt misschien maandag niet hoger dan de 10 graden uit met een buiig weertype.