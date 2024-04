Lauwersmeertocht wordt op 11 mei 2024 gereden

LAUWERSMEER – Lionsclub Dokkum Bonifatius organiseert op 11 mei 2024 de 6e editie van de Lauwersmeer- en Waddentocht. Deze fietstocht van 40km (nieuw), 70km of 110km is voor jong en oud met startpunten in Dokkum en Zoutkamp en wordt gezien als de generale repetitie voor de Fietselfstedentocht een week later. De opbrengst komt geheel ten goede aan het goede doel.

De Lauwersmeertocht is enkele jaren geleden door Lionsclub Dokkum Bonifatius bedacht om mensen in beweging te krijgen langs Werelderfgoed Waddenzee en Nationaal Park Lauwersmeer. Voor de toerrijders is er een afstand van 40km (alleen vanuit Dokkum) en 70km. De ambitieuze fietsers kunnen een ronde van 110km rijden. Onderweg zijn er diverse rustpunten waar bijgetankt en genoten kan worden van de omgeving.



De opstapplaatsen zijn in Dokkum (bij de Bonifatiuskapel) en Zoutkamp (ZK86). Er kan gestart worden tussen 08:00 en 11:00. Voorinschrijven kan op de website van fietssport.nl.

Sponsoren en inschrijfgelden hebben steeds voor een mooie opbrengst gezorgd voor het goede doel. De opbrengst van het evenement gaat dit jaar naar de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM) voor de aanschaf van reddingsmateriaal. De Lauwersmeertocht is voor veel fietsliefhebbers een laatste training voor de Elfstedenfietstocht die in het hierop volgende Pinksterweekend plaatsvindt.



Voor precieze informatie gaat u naar de website www.fietstochtlauwersmeer.nl

