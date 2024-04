Lezing over (de clandestiene uitgaven) van A. Marja door Doeke Sijens

WINSCHOTEN – Op zondagmiddag 28 april a.s. zal Doeke Sijens van 14.00-15.00 uur een lezing geven over de clandestiene uitgaven van A. Marja. De lezing vindt plaats in Cultuurhuis De Klinker, voorafgaand aan de voorstelling Niki Jacobs in Concert.



A. Marja is het pseudoniem van schrijver en dichter Arend Theodoor Mooij (1917-1964). Theo Mooij groeide op in Winschoten, waar zijn vader predikant van de Vrije Evangelische Gemeente was.

Hij bezocht de HBS te Winschoten. Al vrij vroeg begon hij met het schrijven van gedichten, die hij onder het pseudoniem A(rthjo) Marja publiceerde.



Doeke Sijens schrijft over literaire onderwerpen en kunst, met als specialisatie het kunstenaarscollectief De Ploeg. Jarenlang schreef hij voor en verzorgde hij mede de eindredactie van het Ploeg Jaarboek.

Kaarten zijn te reserveren via Cultuurhuis De Klinker (www.indeklinker.nl).

Heeft u kaarten voor de voorstelling Niki Jacobs in Concert (indeklinker.nl/nikijacobs)? Dan kunt u gratis naar deze lezing door u aan te melden via kassa@indeklinker.nl.



The Blue Barge

The Blue Barge is het 21e-eeuwse antwoord op De Blauwe Schuit, de eerste clandestiene uitgeverij van Nederland die in november 1940 wordt opgericht. Een initiatief van drie Winschoters: dominee August Henkels, chemicus Ate Zuithoff en Adri Buning, conrector en docent geschiedenis en aardrijkskunde. Met rijmprenten willen zij hun vrienden een hart onder de riem steken.



The Blue Barge is onderdeel van het project In het Spoor van De Ploeg, het e-bikeroutenetwerk rondom leven en werk van de Groninger expressionisten die in 1918 besloten hun krachten te bundelen. The Blue Barge en de De Blauwe Schuit routes zijn mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Groningen, Stichting Vrienden op de fiets en het Groninger Museum.

Kunstkring De Ploeg

In 1918 richt een aantal jonge kunstenaars kunstkring De Ploeg op. Het is een reactie op het artistieke klimaat in Groningen. De initiatiefnemers zijn het gebrek aan expositie- en ontwikkelingsmogelijkheden zat. Contact met collega’s en werkplekken, dat is wat ze willen. En, ze staan te popelen om hun werk aan het Groninger publiek te laten zien. Jan Altink, één van de initiatiefnemers, oppert de naam De Ploeg. Het is hoog tijd om de Groninger ‘kunstakkers’ te keren. Alleen in opengebroken kleigrond kan een nieuw initiatief succesvol ontkiemen. De Ploegkunstenaars veranderen het lokale kunstklimaat eigenhandig. Uit de omgewoelde Groninger kleigrond groeit een kunstkring van naam en faam.

